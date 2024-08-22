「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

▲參加複賽選手賣力表演。（ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園之星」總決賽即將登場！桃園市政府勞動局22日表示，桃園之星-113年外國人才藝競賽暨表揚活動，25日於桃園市婦女館舉行。今年活動吸引來自不同國家的外國朋友參賽，展現了才藝與熱情。無論是歌唱組、舞蹈組，還是短影音組的選手，都將在總決賽舞台上閃耀！而市府也準備電動腳踏車，專屬外國觀眾的抽獎大禮！

另外，現場參加的民眾也有好康，到場支持選手可以領取精美的宣導品，數量有限，先到先領，送完為止！

▲外國觀眾有專屬抽獎大禮。（圖／勞動局提供）

市府勞動局表示，113年外國人才藝競賽分三種競賽類別，有舞蹈組、歌唱組及短影音組，今年報名參加比賽的外國人非常踴躍，韓國、越南、菲律賓、印尼、泰國等國家均有選手報名；參賽組數超過50組，競爭激烈，在7月28日激烈的複賽中評選出舞蹈、歌唱各8組入圍總決賽，短影音則有6組入圍，通過鏡頭展示外國人眼中的桃園。

此外，活動當天將一併表揚113年選拔出的30位優良外國人及5家私立就業服務機構，藉由公開表揚肯定那些在各自領域中做表現卓越的外國朋友和機構，感謝他們在家庭照顧中扮演著不可或缺的角色，及對本市產業發展之貢獻。

8月25日主辦單位還為參加的外國人準備了電動腳踏車等摸彩獎品，現場參加民眾也有豐富的獎品，歡迎有興趣的市民一起來參加。