展現說故事技巧和創意！台東「故事小精靈」成績出爐

▲台東「故事小精靈」成績出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府教育處主辦、湯爺爺贈書團隊協辦、臺東市光明國小承辦的「臺東縣113年國小學生『故事小精靈』全縣決賽」18日在娜路彎大酒店登場，共有74位同學及6組家庭同場競技，展示故事講述能力和創意表演，評審團根據故事內容、語音語調、台風及創意表現，選出獲勝者，頒發獎狀、獎金及小禮物等。

饒慶鈴表示，活動旨在培養學生閱讀習慣、豐富知識，培養獨立思考、探索和解決問題的能力。今年競賽分為書香家庭精靈組（親子組）、故事小精靈組（低、中年級組）及閱讀推銷精靈組（高年級組）。「故事像生命靈魂，透過閱讀，得以啟迪智慧、豐富情操、點燃創意火種。」期勉參賽者在舞臺上展現自信、發揮創意，享受說故事樂趣。

教育處長蔡美瑤指出，為了讓參賽者和家長留下難忘回憶，會場規劃主題故事打卡牆及虛擬實境拍照區。家長帶著孩子一起來體驗，在故事主題打卡牆區合影留念。這項競賽提供學生展現的舞台，促進閱讀風氣和推廣品格教育，有助培養閱讀興趣與口語表達能力。感謝湯爺爺工作團隊協助及贈書活動。

此次比賽低、中、高年段各評選優勝10名及親子組優勝6組，名單如下：

低年段組：

關山國小廖宥晴、復興國小蔡喬安、東大附小施語蕎、永安國小葉劭晴、寶桑國小黃靖茗、寧埔國小林知禮、關山國小劉昱棠、太平國小廖佳泓、美和國小曾怡綺、大武國小温以芯。

中年級組：

台坂國小徐君哲、東海國小于定廣、東大附小施丞恩、東大附小錢筱檸、關山國小黃楷睎、海端國小邱翔宇、介達國小楊子毅、岩灣國小沈宸安、利嘉國小黃千韋、豐榮國小沈妍。

高年級組：

東大附小施丞祐、林恩頡、三民國小林傑恩、鍾享蓁、安朔國小謝娜、徐芷翊、東大附小賀郁然、王宥勻、霧鹿國小余天心、余芊玉、東大附小趙永量、蕭晨希、台坂國小徐昱杉、蘇怡璇、新興國小季振揚、歐甯、三和國小陳翊凱、李昕宸、關山國小蔡宥辰、王品鈞。

親子組：

豐榮國小嚴靖棋、孫于婷、岩灣國小張雲堯、張智威、龍田國小廖祐新、王玟婷、岩灣國小林子喆、蔡采芳、萬安國小陳虹亘、胡巧嵐、溫泉國小高若綺、江紀妍。