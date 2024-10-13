多元活動帶動人潮　台南山上花園水道博物館4天館慶近萬人入園

▲台南山上花園水道博物館迎接5周年館慶， 4天館慶近萬人入園參觀，再現人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館迎接5周年館慶，除了規劃蘭展及包括蜂農體驗與攀樹的生態體驗課程外，還有驚奇博物館闖關及文創市集，加上引起追貓熱的巷仔Niau加持，截至13日上午，4天館慶創下超過8千人入園，再現人潮。

文化局指出，館慶過後，天氣越來越涼爽，將是水道最宜人時節，巷仔Niau「踅」台南仍將持續到月底，這幾天還沒來的遊客，可以把握機會走訪。

文化局表示，搭配台南400活動舉辦的擁蘭市集，匯集了超過5百盆以上的各式蘭花，還有充滿文創及教育性的市集闖關，豐富了館慶活動；另外，首度舉辦的蜂農體驗，搭配已經很受歡迎的攀樹體驗，也提供了親子更多元的選擇，4天來，有超過5百組親子參加活動，相當受歡迎。

館方指出，雖然這幾天包括安平、虎頭埤，還有市區各地都有熱鬧活動，但還是有大批遊客專程來到山上，顯見活動只要有創意，就可以獲得回響，而人潮也帶動山上周邊消費，也讓山區再次享受到園區活動的紅利。

館方表示，天氣逐漸轉涼，進入園區最宜人季節，館慶過後也歡迎遊客來尋貓、購買周邊商品，享受輕鬆悠閒的歲末時光。