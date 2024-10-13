黃偉哲見證府城隍廟跨界合作　推動台南宗教優質化與SDGs永續發展

▲台灣府城隍廟以府城隍爺護佑香灰結合在地蚵殼素材製成「幸蝠筷架」文創品，市長黃偉哲宣告台灣府城隍廟成為台南第一座與聯合國SDGs永續目標接軌的廟宇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區公所媒合台灣府城隍廟與成大昶閎科技公司合作，以府城隍爺護佑香灰結合在地蚵殼素材製成「幸蝠筷架」文創品，13日舉辦SDGs永續發展啟動記者會。

台南市長黃偉哲特地親臨見證，產、官、廟三方合作，共同宣告台灣府城隍廟成為台南第一座與聯合國SDGs永續目標接軌的廟宇，也呼應台南400「一起台南 世界交陪」永續精神。

黃偉哲表示，台南廟宇不僅是宗教信仰所在地，更是傳統工藝博物館，市府團隊一直以來致力推動地方廟宇朝向「宗教優質化」發展，例如響應淨零碳排的「以功代金」、「以米代金」來減少紙錢焚燒，未來希望台南市更多廟宇加入SDGs永續發展行列。適逢台南400，廟方與成大昶閎合作文創品「幸蝠筷架」，將信仰的香灰以廟宇工藝圖案結合環保蚵殼材料製成實用的生活用品，對應聯合國推行的SDGs全球永續目標，是台南廟宇的首創，意義非凡。

中西區公所指出，中西區是全台廟宇密度最高的行政區，信仰文化與府城生活緊密相連，未來將繼續協助區內廟宇永續發展「宗教優質化」，營造民眾生活幸福感。

府城隍廟是創建於明鄭時期的國定古蹟，也是經市府文資處認證的「宮廟博物館」廟宇，廟裡樑柱、文物上共有十隻不同造型的蝙蝠圖案。「蝙蝠」有天官賜福的祝福意象，此次廟方與成大昶閎合作SDGs活動，以城隍爺的護佑香灰結合蚵粉研發製成的「幸蝠筷架」文創品，特別採用廟裡的蝙蝠造型設計，就是希望民眾可以感受到府城隍廟對社會大眾的永續祝福。

成大昶閎科技股技有限公司「樂土」為「成功大學」第一家持股的衍生企業，此次將學校研發的永續循環材料技術，結合在地蚵殼素材以及府城隍爺的護佑香灰，配置成幸福材料包讓民眾手作，以教育技術發展與廟宇深入民間的信仰精神互相結合，符合聯合國SDGs永續目標第4項優質教育、第17項多元夥伴關係，讓民眾從廟方活動中更了解永續目標的真諦，並且在生活中付諸行動。此外這次活動特別號召國中小學的小志工共同參與，希望讓永續的種子逐漸萌芽。

今日活動現場成大昶閎團隊帶民眾手作體驗「幸蝠筷架」，廟方則舉辧「蝠福相連」活動帶民眾參觀355年的國定古蹟廟宇，尋找廟內傳統工藝的蝙蝠圖案。立委陳亭妃、市議員許至椿、陳怡珍也到場致意表達支持。