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千名泳者挑戰泳渡台南新化虎頭埤　黄偉哲邀一遊周邊景點放鬆身心靈

▲「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

獲得民眾熱烈迴響的「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍，台南市長黃偉哲帶領現場貴賓於8時30分準時鳴槍，為活動正式拉開序幕。

黃偉哲表示，虎頭埤環境優美且具歷史意義，在此舉辦泳渡活動廣受民眾好評。今年第二屆參與的人數更多，市府進行多項優化措施，提升活動品質，相信可為參加者帶來更深刻的人生經驗，立法委員陳亭妃、市議員余柷青 、李偉智、林冠維皆到場致意表達支持。

▲「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，虎頭埤為台灣第一座水庫，已有超過180年的歷史，至今仍持續發揮灌溉的功能，為了讓更多民眾瞭解虎頭埤之美，除了來園區環埤健走之外，參加泳渡虎頭埤活動也是很好的選擇。泳客於泳渡結束後，不妨順道去水綠市集走逛，或是帶孩童到園區內的全齡式地景遊憩場放電；此外，新化周邊還有許多名勝景點，如大坑休閒農場、新化老街、山上花園水道博物館等等，歡迎民眾順遊觀光、放鬆身心。

觀旅局說明，本次泳者們年紀最大的有75歲，最小的為8歲，為了讓泳者有更好的泳渡體驗，市府在各單位的協助與建議下，除將下水平台及淋浴設施優化外，還增加了晶片，讓完成的泳者們可以自行下載泳渡成績。另外，此次報名機制也打破其他泳渡活動需5人以上成組的規定，降低門檻至3人以上即可成行，讓更多人享受在虎頭埤水景環繞中暢泳樂趣。

▲「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局也特別提醒，今年的泳渡活動與親海護照配合，參與活動即可獲得750點數。此外，園區有18處親海小學堂感應貼紙，今日全數感應最多可得720點，累積達1000點可於11月2-3日的海洋生活博覽會兌換專屬帆布小背包(數量有限送完為止)，達2000點還可參加Gogoro抽獎活動，請民眾不要錯過。

▲「泳渡虎頭埤」活動，13日在台南新化虎頭埤風景區盛大展開，來自全國各地的千名泳客參加挑戰，舖陳壯觀的泳渡長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，10月台南週週都有精彩活動，諸如「2024南瀛國際民俗藝術節」（10/5-10/13）、「My Melody 與 Kuromi 2024可愛降臨 台南安平探險之旅」（10/5-11/17）、「《揣手路ê暗暝》市集之夜」(8/30-10/20)、「2024後壁俗女節」(10/12)…等，邀請全國朋友來台南共遊。更多旅遊訊息請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。另外，2024台南購物節即將於10月15日開跑，並持續到明年2月，歡迎大家共襄盛舉。

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