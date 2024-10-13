台南做工行善團整修捐贈二手家具　助弱勢家庭改善生活環境

▲台南做工行善團13日整理一批來自多家事業單位捐贈的二手家具，並運送一批整理好的家具給關廟修繕戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局秉持黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，讓台南成為一個有情有疼心的城市，不僅讓弱勢勞工有遮風避雨的家，也有二手家具倉庫作為房屋修繕的堅實後盾。

台南做工行善團13日整理一批來自多家事業單位捐贈的二手家具，並運送一批整理好的家具給關廟修繕戶，落實黃偉哲市長「垃圾變黃金 黃金變愛心」，讓這些家具可再次利用幫助有需要的家庭改善生活條件。

位於官田區勞工局的二手倉庫，今日有將近20名台南市木工業職業工會志工齊心協力整理與修復多家企業及單位捐贈的二手家具，確保每一件物品在發放給需要的家庭時都能以最佳樣態呈現。

12日出勤的木工志工李健綸多年前曾接受做工行善團修繕服務，一直心存感念，他表示只要做工行善團有可以盡力的地方，他都很樂於協助，今日也很開心能夠與其他志工夥伴一起做公益。另外，社團法人台南市勞工志願服務協會也出動十幾名志工，接手將木工志工整理好的家具、桌椅進行整理封膜再存放，以便後續分贈送給生活面臨困難，缺乏基本家具設施的弱勢家庭。

勞工局王鑫基局長表示，勞工局對於每一戶修繕房屋與贈送二手家具，都是將愛心化為實質關懷幫助。也希望在未來能夠結合更多民間資源營造出一個關懷、互助的良好氛圍。12感謝多組家庭志工一起攜手做公益，包含志願服務協會林文一和陳家蓁、李俊平和陳美華、歐陽輝安和梁美淑夫妻檔；以及木工工會吳通淮和施志昇家庭志工，大家一起完成台南的希望家園。