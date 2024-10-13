持刀朝肚猛刺！台南襲警男強制送醫3天離世　高齡母遭毆傷未脫險

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南8日傳出一起暴力襲警案，一名劉姓男子情緒不穩定，先於7日晚間動手將母親打成重傷，經醫院通報後，警方於8日前往其住家準備將劉男強制送醫，未料劉一開門即持刀朝員警腹部猛刺，幸有防彈衣擋下，才未受傷。全案曝光後引發地方不安，未料劉男經送醫後，竟於11日因病去世，而高齡近9旬的劉母則是重傷，目前仍在加護病房。

據了解，劉男原與母親同住，但7日晚間2人發生口角，情緒激動的劉男竟失控動手將老母親毆打成傷，經送醫後院方認為傷勢不單純，進一步追查竟發現施暴的劉男是「列管對象」，因此立即通報公衛護士介入訪視；公衛護士研判後認定劉男「極度危險」，因此通報警方協助將其強制送醫。

▲劉男一開門即持刀朝員警腹部猛刺。（圖／記者林東良翻攝）

警方8日中午接獲請求後，立即前往劉男住家，未料門一打開，劉男竟持刀猛地朝員警腹部猛刺，由於事發太過突然，現場眾人根本來不及反應，幸好員警身穿防彈衣，擋下劉男猛刺，才未受傷；隨後一旁其他員警見狀，立即火速湧上將劉男壓制在地，並強制送醫管制。

由於劉男情緒十分激動，且極富攻擊傾向，案情曝光後造成地方人心惶惶，擔心若劉男出院回歸社區恐成安全隱憂。但警方指出，經醫院通知，劉男在住院僅短短3天後，11日即因敗血症、肺炎等併發症離世，警方原本聲請的保護令也因此撤銷；；而遭兒子打成重傷、顱內出血的年邁劉母，則是尚未脫險，目前仍在加護病房治療中。目前台南市社會局已接獲通報，將進一步協助案家處理善後事宜。