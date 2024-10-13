美國娛樂圈連環爆！肯爺遭指控「下藥性侵助理」　派對內幕曝光

▲肯爺遭前助理勞倫指控下藥性侵。（圖／達志／美聯社、Lauren Pisciotta IG）

圖、文／CTWANT

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye），上周才被爆與小18歲的模特兒妻碧安卡（Bianca Censori）出現離婚危機，如今又遭前私人助理勞倫（Lauren Pisciotta）指控，稱肯爺在與「吹牛老爹」（Diddy）共同主持的派對上對她下藥，並在無意識的情況下遭性侵。據悉，勞倫在今年6月針對肯爺性騷擾一事提告。

根據外媒《紐約郵報》（New York Post）報導，勞倫在本月8日提交了相關文件，依洛杉磯高等法院的文件顯示，勞倫在2021年至2022年間擔任肯爺的私人助理。她聲稱，肯爺邀請她參加一場在聖莫尼卡舉行的派對，當時肯爺告訴所有來賓，如果不喝酒，就必須離開這場聚會，因此她也喝了幾口飲料。

怎料，勞倫才剛喝幾口，就開始失去方向感，進行高度迷茫的狀態，並倒向肯爺；隔日，她表示自己醒來後，完全不記得前一天晚上發生什麼事，只感到「羞愧和尷尬」。不過，法院文件指出，勞倫雖然相信自己被下藥，但她認為是工作室助理或其他人準備的飲料。

事情之所以曝光，是由於肯爺在與前妻金卡戴珊（Kim Kardashian）爭吵時，金卡戴珊對勞倫表達了負面言論，並指控「肯伊威斯特對她不忠」。當時勞倫曾想向對方澄清，「這是不真實的，我沒有也不會不尊重Ye、你或你的婚姻」，肯爺卻阻止了她，並坦言「我們確實有發生過1次關係」。

報導指出，勞倫早在今年6月就控訴肯爺性騷擾、不當解雇，並指責對方在未經同意的情況下向她傳送性相關的訊息及影片。肯爺的律師團隊則回應稱，該訴訟毫無根據，「對方因為向肯爺求愛不成，而對肯爺進行勒索」。

事實上，倫皮斯喬塔早在過去就曾經指控過肯爺性騷擾、不當解雇，但當時肯爺否認，他的律師團隊甚至還稱，「是對方因為向肯爺求愛不成，而對肯爺進行勒索」。至於正在監獄中候審的吹牛老爹，並沒有被指控與這起性侵案有關。

目前肯爺並未針對相關指控做出任何回應。

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