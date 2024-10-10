把女兒交給道士「破貞操」致死　港迷信母竟還「幫買假陽具」

▲道士以「驅邪」為由毆打、性侵女信徒的女兒。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名「茅山術」道士2019年以「驅邪」為由，涉性侵殺害一名女信徒的21歲女兒，令人訝異的是，女信徒明知女兒可能遭到性侵，竟還協助道士購買假陽具。目前，道士與女信徒都成為被告，案件正在高等法院審理中。

根據港媒報導，現年57歲的女信徒吳馬如賡非常迷信，平常就跟道士張子材學習紫微斗數，2017年還進一步讓張子材住進家中分租。

2018年初，吳馬如賡懷疑輕度智障、聽障的女兒吳恩宇中邪，請張子材協助驅邪，做法之後，女兒的狀態穩定下來。

2019年3月，吳馬如賡認為女兒又中邪了，再請張子材幫忙驅邪，但張子材驅邪的方式竟是毆打，將吳恩宇打到全身是傷，甚至流血，聲稱是「把不好的東西打出來」。

2019年8月，張子材告訴吳馬如賡，吳恩宇與「陰人」性交，為了避免陽氣流失，必須「破貞操」；吳馬如賡起初有過猶豫，但最後仍聽信了張子材的說法，還跟對方一起去購買了假陽具。

張子材在假陽具上畫符，灌醉吳恩宇，接著就開始進行儀式，吳馬如賡原本在房內觀看，但後來覺得噁心，就到了門外，期間有聽到女兒喊痛，但沒有反抗，叫了幾聲後就完事了。

2019年9月，長期受虐的吳恩宇在家身亡，根據法醫證供，她身上的瘀傷、擦傷、裂傷超過80處，並且酒精中毒、早期肺癌，但最嚴重的，是她頭部的一處傷口，疑似是被張子材推去撞牆時所受的傷。

目前，案件正在高等法院審理中，除了張子材外，控方表示，難以想像一名母親會作出協助，認為吳馬如賡愚昧，受宗教儀式蒙蔽，明知女兒會遭性侵，仍協助購買假陽具，也應被裁定罪成。