不倫戀「激戰8旬阿嬤」大暈船　人夫捨不得放手：她一見面就想要

▲一名中年人夫出軌偷吃80幾歲女性好友，讓他深陷道德困境。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

一名50多歲的外國人夫，在工作中結識一位年逾80歲的婦人，兩人竟擦出愛火，陷入不倫戀。婦人對他情有獨鍾，認為這段感情讓她重拾了對生活的熱情，然而，男子深陷道德兩難，不忍心傷害家庭，卻又放不下這段不尋常的不倫戀，內心糾結拉扯下，最後選擇斷開外遇對象。

根據《紐約郵報》報導，一名50多歲的人夫向知名兩性專欄「Dear Abby」匿名傾訴，透露自己與一位年長他30歲的女人Edie發展出不倫之戀。兩人從多年的友誼逐漸升華，超出了友情的界線。原本妻子也熟識Edie，甚至戲稱對方是他的「女朋友」。

人夫表示由於妻子身體緣故，夫妻兩人過著無性生活，Edie平時說話帶有幾分輕浮，時常開黃腔，但他並不以為意。然而最近Edie卻向他展現了脆弱的一面，訴說內心的苦悶，「想要感覺自己還活著」，兩人因此有了親密接觸，從那次開始，Edie似乎對這種親密關係產生了強烈的依賴，只要兩人見面，她就主動求歡。

這段婚外情讓他陷入嚴重的道德困境。他明知背叛妻子是錯誤的，卻又無法抗拒Edie的請求，Edie的健康狀況和孤獨的處境讓他無法狠心拒絕。對此，他坦言自己深愛著妻子，但又不忍心看著Edie孤獨終老。

專欄作家Abby則提醒人夫，他與Edie的關係已經超越了友誼，這段婚外情不僅會對他的婚姻造成無法挽回的傷害，更會讓妻子深受打擊。她建議他必須做出抉擇，立即終止這段不倫的關係，否則後果不堪設想。



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