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立委淫助理張書維性侵女記者　硬不起來逼口交...判3年2月定讞

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

▲監察院副院長李鴻鈞的前助理張書維，性侵女記者再遭判刑定讞。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院副院長李鴻鈞擔任立委時的辦公室主任張書維，被控於2019年間對2名女記者性侵、猥褻的醜聞，猥褻女記者部分先前已定讞，而他被控性侵女記者部分，高等法院更一審改判有期徒刑3年2月，全案再上訴，最高法院11日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，張書維在2019年2月22日中午與電視台女記者小薇、小曼（均為化名）春酒聚會後，下午續攤前往KTV唱歌，張男卻在包廂內伸出狼爪，趁著跟小薇合唱抓捏胸部。起初小薇為他只是不小心將手撥開，沒想到張男更肆無忌憚，持續使出鹹豬手。小薇當場氣得當時將張推開，指責「主任，不要這樣」。張男豬哥性起，撩起小薇短裙，撫摸大腿及臀部。

不僅如此，張男又將鹹豬手伸向小曼，隔著襯衫撫摸她的胸部，這時小薇藉故先行離席，徒留小曼，小曼趕緊叫車要將張男送回中和辦公室，但張男在計程車上卻突然要求開到汽車旅館內，2人在計程車內大吵，最後車子仍開進摩鐵。沒想到進入摩鐵後，小曼竟被張男強壓在床上，衣物也被張男大力扯下。小曼嚇得大聲哭喊「不要，我生理期來你不要這樣」並不斷倒退躲避，但張男還是強逼口交，就在張男即將得逞之際，但因為硬不起來只能作罷，小曼倉皇逃離，全案因此爆發。

事發後李鴻鈞第一時間辭退張男，張男也公開道歉澄清，但否認性侵，辯稱雙方情投意合，衣服都是女方自己脫的。還說「如果今天我這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」一審不採信，將張男重判有期徒刑7年，二審依性侵未遂、強制猥褻等罪判刑4年6月。

案經上訴最高法院，最高法院將張男猥褻2女，先分別判刑1年4月定讞，性侵未遂部分撤銷發回。更一審則認定性侵有罪，改判刑3年2月。全案再上訴，最高法院再駁回上訴，張男仍遭判刑3年2月定讞，將由檢方聲請定應執行刑。

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