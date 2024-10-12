屋主討論裝潢事宜　控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

▲屋主討論裝潢事宜，控遭裝修工人下藥性侵！驚悚影像曝光。（翻自微博）



圖文／鏡週刊

中國網友近日瘋傳一段影片，一名屋主指控，他為了討論家中裝潢事宜，請裝修工人進屋商討，卻沒想到遭到對方下藥性侵。事後屋主公開影像，引發網友熱烈討論。

這名男屋主指控，在本月9日傍晚6點多，請來一名裝潢工人進屋，商討接下來的裝潢事宜。男屋主不疑有他，坐在客廳一邊看著資料，一邊和工人討論。但家中的監視器拍到，屋主過不久開始變得昏昏沉沉，身體感到不舒服，隨後整個人倚靠沙發、往後躺下去。

不過這時，裝修工人變得異常，開始靠近屋主身體親吻，之後更整個人跨坐上去，試圖性侵屋主。男屋主說，當下他整個人無法動彈，全身無力，後來他有恢復一點意識，立刻使用機器人系統幫忙，連線社區保全報警，最後這名裝修工人也立刻逃離現場。

男屋主懷疑，裝修工人趁他不注意的時候，可能在食物或飲料中下藥，之後他就發生身體不適，而且全身無法動彈。這段影片被流傳後，引發網友熱議，網友們紛紛直呼：「兩個男的...」、「炸裂！」、「我的媽啊！」不過也有網友質疑影片的真實性，認為可能是擺拍的小劇場。

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