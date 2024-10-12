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500舞林高手齊聚！第3屆雲林國際街舞盛典熱鬧登場

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024第三屆雲林國際街舞盛典今（12）日於縣立體育館熱鬧登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。縣長張麗善表示，雲林國際街舞盛典為喜好舞蹈大、小朋友搭設競賽舞台。明年雲林縣全運會也將霹靂舞納入比賽項目，為熱愛街舞朋友提供更高規的競技舞台。

縣長張麗善表示，今年巴黎奧運將「霹靂舞」納入競賽項目，而雲林縣府幾年前就超前部署，積極推動街舞運動，與街舞協會合作，辦理「雲林國際街舞盛典」，打造年輕人的舞台，同時培育雲林明日之星，在各項國際賽事大放異彩。

張麗善強調， 明年雲林縣主辦114全國運動會，將霹靂舞納入比賽項目，期待雲林的舞林高手能為地主留下金牌。街舞委員會主委廖偉晴表示，雲林縣培育出許多優秀的街舞人才，包括張宇翔、林景吾、張峯亦、虎喇.諾亞、昴艾.古喇斯，明年將代表台灣前往法國參加霹靂舞世界大賽。

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

 縣府教育處說明，2024「雲林國際街舞盛典」，賽制共分為 KPOP COVER 排舞賽、團體排舞賽、BREAKING 霹靂舞等三項比賽項目，霹靂舞全國總參賽人數 140 人；比賽項目中 KPOP COVER 排舞賽和團體排舞公開組，有 50 組選手共襄盛舉、一同較勁；霹靂舞 1on1 邀請賽項目，邀請台灣 8 位選手，進行一對一的尬舞競賽。

教育處指出，今天決賽由 DYZEE、SKY、SHOWMILK、TRIPOD、VICTOR、MOMO、家妤、范范、百川、怪怪、HANK、曉磬、小莊等國內享譽盛名的專業舞蹈擔任評審，賽事精彩公平。晚會邀請台灣霹靂舞團 OVER THE TOP、DREAM ZONE 饒舌團體及城市科技大學演藝事業系CITY CREW 進行晚會開場及冠軍賽前演出，為賽事增添風采。

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲第三屆雲林國際街舞盛典今日登場，來自全國500多位「舞林高手」競舞，釋放熱情活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

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