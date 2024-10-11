　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林五金大賣場竟公然陳列販售捕獸鋏　防疫所當場查獲全數沒入

▲雲林縣動植物防疫所查獲北港鎮某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，防疫所當場全數沒入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所查獲北港鎮某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，防疫所當場全數沒入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

捕獸鋏已禁用多年，雲林縣動植物防疫所仍發現有農田設置，以致有流浪犬貓意外遭夾死傷，有鑑於此更持續執行賣場、商家稽查及宣導作業，日前查獲轄區某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，當場全數沒入，賣場負責人說明時表示，是有客人詢問才向廠商進貨販售，並不知道該商品是「禁止販售」。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，日前於北港鎮一家五金大賣場進行不定期稽查，發現貨架上竟陳列禁止販售之捕鼠用「捕獸鋏」，經搜索貨架及倉庫共起出4個，當場全數沒入。廖培志說明，動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，如製造、販售、使用捕獸鋏最重可罰7萬5000元罰鍰。

廖培志強調，野生動物保育法亦規定，不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具獵捕一般類野生動物，違者可開罰6萬至30萬元。而獸鋏係指具強力彈簧之頷顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物之鋏狀器械，市面上仍有以老鼠夾、捕鼠夾、捕鼠器等名稱販售之獸鋏，皆屬於動保法所禁止之獸鋏。

防疫所呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，請主動向防疫所檢舉(通報專線:05-5523250)，防疫所將積極查辦嚴懲不貸。而防疫所也持續針對五金行等各大賣場進行稽查，並在曾經發現設置獸鋏、山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，以期有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率，共同打造動物友善環境。

▲雲林縣動植物防疫所查獲北港鎮某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，防疫所當場全數沒入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所在曾經發現設置獸鋏、山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，以期有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞...驚險畫面曝

►圖輯／國慶焰火首次綻放雲林　3萬發狂閃41分「絕美高清照」曝光

►雲林國慶焰火「41分鐘史上最長」華麗登場！400台無人機壓軸上陣

►雲林國慶焰火30萬人塞爆！散場高鐵站爆推擠衝突　員工崩潰狂喊後退

 

ET快訊
高宇蓁扮性工作者　「背部全裸」上陣
抽中一張賺4.2萬元！　今起申購
朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意
快訊／和解飯「破局！」　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人
快訊／和解飯破局？　黃國昌先一步離開：蠻遺憾的
快訊／手搖飲店起火　緊急疏散7人
獨／市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨
史上首次季後賽日投對決！道奇官宣山本由伸G5先發對決達比修有
皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

婦過馬路自小客「沒煞車衝過來」　撞飛數十米慘死...瞬間畫面曝

快訊／北市工程車撞宮廟棚架　傾斜倒塌...1女衰被壓傷送醫

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

婦過馬路自小客「沒煞車衝過來」　撞飛數十米慘死...瞬間畫面曝

快訊／北市工程車撞宮廟棚架　傾斜倒塌...1女衰被壓傷送醫

綠黨團樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　「協商前溝通、彼此都很克制」

味全龍主場場均突破8千人、成長43.23%聯盟第二　27日辦感謝祭

快訊／14:22南投規模3.7地震　「最大震度4級」6縣市有感

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

台南女生尋找6年前斯洛伐克舞團成員　團員願再續跨國友誼

挺賴清德「中華民國味」的演說　黃暐瀚盼：藍營多談一點「台灣」

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季仍看好營運升溫

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

社會熱門新聞

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

東隆宮未僅給陣頭吃冷麵包　大總理號召罷免總幹事

建築系新生載高中同學自撞雙亡　聯大悲慟回應了

剛起步就變紅燈！女繼續過馬路遭撞死　駕駛棄車逃逸

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

婦過馬路慘遭撞死　瞬間畫面曝

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

更多熱門

相關新聞

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

2024國慶焰火昨日於雲林虎尾高鐵特區施放，吸引超過30萬人到場，攤商市集多達400席，周邊道路管制封路並佈設造型拱門。今（11）日會場周邊部分道路仍於管制狀態，但現場無警方交管、無明確標示，一輛遊覽車疑似未注意限高，於學府西路上撞擊拱門，幸車上10多名學童均無受傷。

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

圖輯／國慶焰火首次綻放雲林3萬發

圖輯／國慶焰火首次綻放雲林3萬發

雲林國慶焰火華麗登場！400台無人機上陣

雲林國慶焰火華麗登場！400台無人機上陣

塞1小時走不到4km！雲林國慶煙火人潮炸

塞1小時走不到4km！雲林國慶煙火人潮炸

關鍵字：

雲林捕獸鋏雲林縣動植物防疫所捕鼠貓犬動保法

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面