雲林五金大賣場竟公然陳列販售捕獸鋏　防疫所當場查獲全數沒入

▲雲林縣動植物防疫所查獲北港鎮某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，防疫所當場全數沒入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

捕獸鋏已禁用多年，雲林縣動植物防疫所仍發現有農田設置，以致有流浪犬貓意外遭夾死傷，有鑑於此更持續執行賣場、商家稽查及宣導作業，日前查獲轄區某大賣場陳列販售捕鼠器之獸鋏，當場全數沒入，賣場負責人說明時表示，是有客人詢問才向廠商進貨販售，並不知道該商品是「禁止販售」。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，日前於北港鎮一家五金大賣場進行不定期稽查，發現貨架上竟陳列禁止販售之捕鼠用「捕獸鋏」，經搜索貨架及倉庫共起出4個，當場全數沒入。廖培志說明，動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，如製造、販售、使用捕獸鋏最重可罰7萬5000元罰鍰。

廖培志強調，野生動物保育法亦規定，不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具獵捕一般類野生動物，違者可開罰6萬至30萬元。而獸鋏係指具強力彈簧之頷顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物之鋏狀器械，市面上仍有以老鼠夾、捕鼠夾、捕鼠器等名稱販售之獸鋏，皆屬於動保法所禁止之獸鋏。

防疫所呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，請主動向防疫所檢舉(通報專線:05-5523250)，防疫所將積極查辦嚴懲不貸。而防疫所也持續針對五金行等各大賣場進行稽查，並在曾經發現設置獸鋏、山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，以期有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率，共同打造動物友善環境。

▲雲林縣動植物防疫所在曾經發現設置獸鋏、山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，以期有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）