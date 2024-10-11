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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

致詞10分鐘！國慶焰火延遲施放　張麗善笑回：花那麼多錢不講就太笨

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

2024國慶焰火10日晚間首次在雲林施放，吸引大批遊客前往，下午虎尾高鐵特區人潮就不斷湧入，就為了一睹國慶煙火風采。不過，煙火施放時間比表訂時間延遲了5分鐘，就有外界認為是因縣長張麗善致詞10分鐘導致。對此，張麗善今(11日)受訪笑回，「花了這麼多錢，動用這麼多人力，如果沒有好好行銷雲林，那就是太笨了」。

▲▼ 張麗善針對國慶焰火致詞時間回應 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善針對國慶焰火致詞時間回應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善今受訪針對致詞一事表示，「花了這麼多錢，動用這麼多人力，如果沒有好好行銷雲林，那就是太笨了」，並笑說，這麼多人來到雲林，應該不會跟她計較那5分鐘，並且認為雲林人會很感動，「縣長會把握時間、機會行銷雲林」。

張麗善說，任何一個人，不管是哪個階層的鄉親，來者是客，所以要盡地主之誼，要賓主盡歡，「不可能我在台上講一些大家不喜歡聽的話，讓大家不感興趣，那當然我第一個事要行銷雲林，讓大家知道雲林真的改變了」。

張麗善提到，希望大家不要再對雲林有刻板印象，認為雲林「很不好玩、很無聊」，「雲林哪有不好玩、無聊的，雲林很好玩！很有聊啦！」

張麗善也強調，雲林的農產品產值全國第一，不是虛晃一招而是名副其實，從769億增加到936億，5年成長167億元，觀光人數1900多萬人次，也是觀光署的統計人數，這些都是有憑有據，並非她自己虛構，她要讓大家知道，雲林是真的在改變。

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