快訊／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞...驚險畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火昨日於雲林虎尾高鐵特區施放，吸引超過30萬人到場，攤商市集多達400席，周邊道路管制封路並佈設造型拱門。今（11）日會場周邊部分道路仍於管制狀態，但現場無警方交管、無明確標示，一輛遊覽車疑似未注意限高，於學府西路上撞擊拱門，幸車上10多名學童均無受傷。

▲國慶焰火市集拱門遭遊覽車撞倒，幸車上十多名學童均未受傷。（圖／民眾提供）



國慶焰火市集設置於學府西路，距離學府路口處約50公尺設置「國慶焰火市集」拱門，今日上午9時許遭一輛遊覽車撞倒，車上載著文昌國小約10多名學童及一名教師要去上校外游泳課，突然的撞擊造成遊覽車上方前擋風玻璃碎裂，讓孩子們受到些許驚嚇，幸無人因此受傷，校方緊急調來另一部遊覽車接駁。

▲司機表示沒看見限高才會撞上去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

司機表示，沒看見限高標誌才會撞上去。現場廠商指出，道路管制至今日，路口有擺放三角錐警示，但為方便附近用路人，仍讓小車在不危險、不影響工作的狀況能通過。雲林縣政府建設處表示，會場周邊部分道路仍申請管制時間到今日一整天，因昨夜觀禮民眾大撤場為顧及周邊人車安全，表定為今日進行周邊設施拆除，預計下午15時前全區淨空，恢復道路暢通。

▲國慶焰火市集拱門遭遊覽車撞倒，幸車上十多名學童均未受傷。（圖／民眾提供）

▲遊覽車上方前擋風玻璃破碎，幸車上師生均未受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）