國慶焰火首登雲林　議員批交通亂！交工局：瑕不掩瑜

▲國慶焰火施放完畢後約21時許，大量人潮湧進高鐵雲林站，因過於擁擠啟動流量機制，一度造成民眾推擠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火昨天國慶日首次在雲林施放，30萬人潮的交通運輸成為一大挑戰；今（11）日雲林縣議員張庭綺於議會質詢指民眾抱怨連連，高鐵站內沒有明確的疏散路線規劃、高鐵站外車流塞爆，但縣府卻束手無策，開車2.6公里竟要塞兩個小時；交工局長汪令堯受訪表示，「瑕不掩瑜，我覺得這次輸運非常成功」。

雲林縣議員張庭綺表示，國慶晚會首次在雲林舉辦，晚會交通動線的規劃卻荒腔走板，民眾進出沒有妥善的引導與規劃，不僅高鐵站內沒有明確的疏散路線規劃，就連高鐵站外的道路也都被車流塞爆，但縣府卻束手無策，就連接駁區民眾排隊秩序大亂，現場指揮員警也摸不著頭緒，真的非常離譜。

雲林縣政府交通工務局長汪令堯受訪說明，高鐵站擠爆發生在21時左右，當時站內已進入近2千人。因為高鐵站體小，擠進大量人潮上月台會非常危險。高鐵局應變的總經理和鐵道局也派專門委員下來，在現場設立前進指揮所進行指揮，事實上都在監控中，當時已備妥從北部調來的2部加班車「空車」，以全列車自由座輸運，很快地發車後40分鐘即疏散首批2千名旅客。

針對國慶焰火會場內圍的疏運計畫為「單向通行、只出不進」，搭配警方的交通儀控管制，所以離開會場比較順暢，但離開管制區到外圍部分，多路口恢復正常號誌管制，在虎尾市區時，由於街道多、號誌多，因此在那裡就會產生人潮洶湧和較為擁堵的情況。

汪令堯強調，我們的輸運策略是希望讓較遠的貴賓能夠順利上高速公路和快速道路，因此對這些路段進行管制，讓車輛一路綠燈通行，特別是讓其他鄉鎮或外縣市的民眾能夠快速離開虎尾。至於虎尾市區或西螺地區，由於外圍沒有號誌管制，因此按照正常的交通狀況進行，而當天車輛數量比平時多N倍，自然會比較阻塞一些。

「這就是我們的策略」汪令堯提到，輸運計畫是按照預定計畫進行的，畢竟有30萬人湧入，我們不可能照顧到每個環節，但至少我們成功地在最快時間內，輸運了大部分外鄉鎮和外縣市的民眾。我們在11點05分就已經完成了會場周邊人車的疏散，可能只有虎尾和西螺這些外圍區域因為沒有號誌管控而稍微擁擠，但這是小問題，瑕不掩瑜。

▲交工局指出，針對國慶焰火會場內圍的疏運計畫為「單向通行、只出不進」，搭配警方的交通儀控管制，所以離開會場比較順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）