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雲林國慶焰火30萬人塞爆！散場高鐵站爆推擠衝突　員工崩潰狂喊後退

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

2024國慶焰火10日晚間首次在雲林施放，由於號稱是歷年施放最久、最美，吸引超過30萬人到場觀看，然而在活動結束後，高鐵雲林站湧入大量散場人潮，許多人擔憂搭不上車返家，導致爆發嚴重推擠衝突，民眾在現場罵翻，警方與高鐵人員努力在現場維持秩序，齊喊「往後退」希望能空出走動空間。

▲▼國慶焰火湧30萬人潮…高鐵雲林站外爆推擠！民眾罵翻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國慶焰火30萬人塞爆，散場高鐵站爆推擠衝突，員工急狂喊「往後退」。（圖／記者蔡佩旻攝／下同）

2024國慶焰火10日晚間在雲林虎尾高鐵特區登場，政府在活動場地設置8000席汽車停車位、2600格機車停車位，包含觀賞區、市集攤販區、煙火管制區、轉運站、舞台區等共佔地200公頃，截至下午5點就已經有超過10萬人到場，施放煙火前甚至有超過30萬人湧入周邊地區。

活動結束後，30萬人的散場成為了最大考驗，除了駕駛車輛離開的民眾在路上塞爆外，準備乘坐高鐵離開的民眾也擠爆雲林高鐵站，從曝光的照片可以看見，站內塞滿了想要回家的民眾，人與人之間幾乎沒有任何一點空隙，許多人擔憂搭不上車返家，導致爆發嚴重推擠衝突。

警方與高鐵人員努力在現場維持秩序，齊喊「往後退」希望能空出走動空間，讓乘客可以安全的依序上車離開。雲林縣政府預估，焰火散場的人潮及車潮大約10日深夜0時前會完成疏散。

▲▼國慶焰火湧30萬人潮…高鐵雲林站外爆推擠！民眾罵翻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼國慶焰火湧30萬人潮…高鐵雲林站外爆推擠！民眾罵翻。（圖／記者蔡佩旻攝）

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