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圖輯／國慶焰火首次綻放雲林　3萬發狂閃41分「絕美高清照」曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火今（10）日首次在雲林震撼登場，從下午1時起人潮不斷湧入虎尾高鐵特區，傍晚6時許總統賴清德及立法院長韓國瑜等貴賓陸續到場，雲林縣長張麗善表示，國慶焰火首次在雲林舉辦，縣府團隊極力將雲林最好的美食美景呈現給國人歡慶中華民國生日，創造最獨一獨二的回憶。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國慶焰火首次在雲林震撼登場。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

總統賴清德致詞時表示，此次國慶煙火，感謝慶籌委主委、立法院長韓國瑜、內政部長劉世芳、雲林縣長張麗善，為了今天活動做足準備，帶給大家有史來最長的煙火，又把大家喜愛的霹靂布袋戲元素融入其中，能讓大家了解台灣的文化。賴清德表示，過去前總統蔡英文很支持雲林縣，「我一樣會繼續支持雲林」，祝福中華民國生日快樂，台灣四時無災、八節有慶。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法院長韓國瑜表示，身為國慶籌備會的主委，有3願望。第一祝福中華民國國運昌隆、國泰民安、風調雨順， 第二，希望雲林縣能夠一躍而昇，成為全台所關注的重點縣市。最後韓國瑜笑著說， 第三，因太太是雲林西螺人，西螺七崁是武術發源地，所以她們家都練武術，希望太太「不要再與我吵架、不要再拔我頭髮」。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台布袋戲團最密集的地方，國慶焰火晚會節目《中華民國生日快樂》特別融入布袋戲元素，以及雲林在地優秀學校及團體400多人精彩表演，展現雲林藝術向下紮根、向外擴展成果，而民眾最期待的焰火施放更長達41分鐘、計3萬發國慶焰火閃耀雲林天空，搭配管絃樂團演奏雲林主題曲，以及多首膾炙人口的歌曲引起現場民眾共鳴。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

國慶焰火8大主題，首炮沖天的是象徵台灣及雲林意象的布袋戲「掌中乾坤啟動焰火」，隨後8大主題焰火接續升空「金光閃閃傳薪火、瑞氣千條耀雲林」、「七崁武功震天下、國富民強普天慶」、「七彩祥雲獻百瑞、國運昌隆展盛世」、「北港媽祖顯神威、風調雨順保安康」、「花鼓喧天撼大地、風起雲湧震寶島」、「心手相連向前行、國泰民安永世昌」、「龍飛獅舞閙歡騰、張燈結彩慶豐收」、「科技轟動全世界、驚動全球唯台灣」，41分鐘不間斷。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

緊接400台無人機展演由素還真圖像登場，展現雲林是布袋戲故鄉，神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、雲林在地農業良品、西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚等共10款一系列展演，將雲林縣的地景、人文、美食等展現在國人眼前，現場民眾看得專注入迷。

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國慶焰火。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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