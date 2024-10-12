2024戀戀東山季　東山消防分隊宣導防災、美食兩不誤

▲台南市消防局第一大隊東山分隊於10月12日結合東山農特產美食嘉年華辦理防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊東山分隊於10月12日結合東山農特產美食嘉年華辦理防火宣導，透過宣導看板、小小消防員cosplay，趣味問答贈送標語氣球方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。

台南市消防局指出，「2024戀戀東山季-東山農特產美食嘉年華」，於12日至13日在台南市東山區運動公園熱鬧展開，東山區公所與行政院雲嘉南區聯合服務中心、台南市政府農業局、台南市政府消防局、茶之魔手、華元食品股份有限公司攜手合作，共同行銷東山咖啡、龍眼乾等農產品。第一天亮點包含「戀戀創意美食展售會」及「桂圓咖啡美食饗宴」、「東山小小消防體驗攤位」，結合在地美食及農產，從產地到餐桌，餐桌到防災知識，創造交流與合作。

台南市消防局第一大隊東山分隊，在現場設置消防車體驗、小小消防員、住警器宣導等活動，人潮眾多，吸引不少民眾親子一同參與，提高防範火災和應急處置能力，進而達到減災之目的。

民眾在參與市集活動及享受美食後，東山消防隊利用看板向民眾講解如何預防火災發生，如何在火災發生時進行自救和互救。同時也針對民眾推廣「獨立式及連動式住宅火災警報器裝設」、宣導「防範一氧化碳中毒」、「用火用電安全」、「使用溫度感知裝置爐具」、「地震保命3步驟」、「避難弱勢人員防火宣導」、「CPR民眾施作教學」等各式樣消防常識。

消防局第一大隊大隊長邱國禎指出，秋天已至，天氣漸涼，請民眾應注意使用燃氣熱水器要通風、用火用電安全及安裝住宅用火災警報器，結合大型活動防火宣導為預防重要任務之一，希冀將防災觀念落實於大眾。

消防局長李明峯表示，防災及減災都相當重要，防災安全人人有責，特別藉由集會、活動等人潮眾多的場合，辦理防火宣導活動，將防災知識落實於民眾，讓災害防救大步往前邁進。

台南市長黃偉哲說，希望在市府及消防局推廣下，人潮絡繹不絕，有市集及各項精彩活動，享受美食並可學習防災知識，在此也提醒民眾用火用電需小心，平安最重要。