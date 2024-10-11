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台南東山區長肇逃換人綠營民代干預喊停　藍軍請黃市長挺住

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，民政局隨即公布由宗教禮俗科長接任，市議會國民黨團卻接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位，外界盛傳區長人選可能真的換人，國民黨團請黃偉哲市長挺住壓力，重視職場倫理。

蔡育輝嘲諷地說，俚語有句話說得非常傳神，『一個妻(某)，卡好三間派出所，一個妻(某)，卡好天公祖，妻(某)若熬，不用尪出頭』，老婆娶得好，比三間派出所還有用，東山區長開著公務車肇逃，15個小時才投案，民政局長姜淋煌明快處理，立刻公布新人選是宗教禮俗科長，原以為東山迎來新的區長，人事就此底定，誰知卻突然殺出程咬金。

蔡育輝指出，他接獲好幾個人跟他檢舉，新的東山區長人事有變，原來有人藉著他民進黨全國黨代表長袖善舞妻子的關係，以及民進黨民代幫忙，想要讓黃偉哲市長收回東山區長人事命令，職場有職場倫理，為何不尊重？市政府都發布新聞稿公告周知，這位被檢舉人還被爆料在民進黨黨代表選舉期間，利用職務之便打電話拉票，現在還拼命找關係想要成為東山區長，這對夫妻不要以為有靠山，就恃寵而驕、為所欲為，他請黃偉哲市長挺住壓力。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪則關心府城治安議題，他說有民調中心蒐集現任六都市長自2022年就任至今，在「黑金」與「治安」等面向的網路討論聲量結果指出，台南市以超過23萬則總聲量「狠甩」其他5個直轄市。台南被貼治安很糟糕的標籤，前年底市府開辦「社區安全防護監視器」計畫，在北區找了六個點來試辦，為補強社區治安、水情、交通等安全防護，請明年中西區跟北區都繼續規劃預算做下去。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡淑惠說，國中的孩子滿14歲，人生就邁向一個新的里程碑，這年齡的孩子在民政局到學校協助下，拿到珍貴的身分證，感謝民政局主動到校園申請發放身分證，但權利與義務是一體兩面，現在社會詐騙等事件氾濫，有不少是借人頭，若孩子很高興的拿到身分證，卻不知外借身分證等作法是違法，民政局在發放身分證同時，就應該積極宣導不外借身分證，讓不肖之徒無機可趁。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤榮智和林燕祝，雙雙重視環保葬的議題，台灣正進入超高齡化社會，土地資源有限，往生者火化後大多進塔，但塔位也會越來越稀少，地方政府及推廣環保葬，不論是樹葬或海葬，議員們認為應有更長遠的計畫，建議市府研議補助環保葬的相關優惠，提升民眾選擇的意願。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）


尤榮智和林燕祝更認為，市府要持續不斷創造符合時代變遷的現代化殯葬，帶動多元環保葬與殯葬自主的新觀念，台南現設有兩個園區分別在大內與仁德有樹葬園區，希望能盤點各區的公墓或納骨塔適合空間，增設環保葬園區，也提高殯葬相關業務薪資，讓辛苦的工作人員都能拿到基本工資。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林美燕說，府會連絡人功能很重要，她說市政府派出代表成為跟議會聯絡工作的聯絡人，除了溝通協調的任務之外，並對於市議會及市議員們負有重要向市政府及各局室聯絡的任務，希望府會聯絡人的角色及功能能夠發揮，讓議事運作更順暢。

▲台南市議會國民黨團指出，台南東山區長開公務車肇事逃逸去職，接獲檢舉，居然有人準備翻盤，爭取東山區長職位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞則表示，台南市老人有社福卡，坐公車免費，可是這張社會福利卡，搭乘計程車卻無法免費，希望在老人搭乘計程車時，市府也能給予補助，讓持社福卡的老人也能享有優惠。

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