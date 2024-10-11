強化消防救災能力　南消二大積極強化醫療院所與安養機構的防火管理

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，11日由中隊長廖鼎鈞率員前往轄內相關場所進行現場勘查，針對火災風險因子進行全面盤點，確保住民的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於屏東東港安泰醫院發生重大火警及近期國內醫療院所與安養機構的多起火警事故，造成住民傷亡，台南市消防局第二大隊麻豆分隊，11日由中隊長廖鼎鈞率員前往轄內相關場所進行現場勘查，針對火災風險因子進行全面盤點，並與場所業者及防火管理人討論如何強化防火管理，確保住民的安全。

麻豆分隊表示，考慮到住民多為避難弱者，建議加強建築防火區劃及消防設備的維護。人員安全應結合減災與應變管理，並透過定期的防災演練，設計不同情境以提升應變能力與火災安全意識，以病人安全為首要目標。

市長黃偉哲強調，火災安全關乎每一位居民的生命安全，將全力推動醫療院所與安養機構的防火管理工作。他呼籲市民共同關注消防安全，確保每個人都能在安全的環境中生活，並將持續努力打造安全、健康的生活環境。

消防局局長李明峯指出，醫療院所和安養機構人員密集，保障這些場所的消防安全至關重要。希望透過此次風險盤點，幫助機構建立完善的防火管理體系，減少火災發生的可能性，確保每位病患與長者的安全。

南消第二大隊長王騰毅表示，將對各醫療院所及安養機構進行實地檢查，評估消防設備的完整性及有效性，並檢視火災逃生通道的暢通及管道間防火防煙區劃的情況。同時，消防人員將針對各機構的風險點提出改善建議，確保在發生火災時能迅速有效地應對。