台中甜點一級戰區！1hr賣破600個　知名麵包店插旗美術館商圈

▲開設在台中中區柳川、占地百坪的知名老宅麵包店宣布插旗美術館商圈，特殊可頌造景引起網友好奇拍照。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

開設在台中中區柳川、占地百坪的知名老宅麵包店「柳川や」 ，過往曾創下單日6小時內賣出2000顆菠蘿麵包以及1800顆牛角麵包的驚人紀錄，店門口的巨型波蘿店招牌更是網友排隊卡打標的。「柳川や」宣布將開設姐妹店「木木や」，主打可頌麵包，地點就選在美術館周邊老宅，鄰近還有近百元燒餅名店以及提拉米蘇排隊店等，讓該區域成了甜點一級戰區。

「木木や」預計10月11日才開幕，但店未開已先造成轟動，店門口價值40萬元的巨大金可頌早已吸引人潮拍照。負責人艾立克透露，預料未來可頌將掀起熱潮，新店品項鎖定相關麵包，包括香草糖可頌、肉桂核桃可頌、大理石丹麥吐司、國王蛋撻、香草布丁千層塔、國王捲心酥等，二樓則提供早午餐，約莫11月開幕，供應六大主食，以及各式沙拉和咖啡。

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▲今年38歲的艾立克，16歲就投入烘焙業，坦言「那時候對未來茫然，家人叫我去修車，但不想當黑手，就改做麵包當白手」。（圖／記者游瓊華攝）

艾立克坦言，最初創業時曾四處籌錢開店，「100多坪的老宅空間拿來賣麵包，大家都說我瘋了」，但7年前創始店柳川や屋頂，用兩顆原色菠蘿麵包當成主視覺，意外成為打卡新地標，掀起轟動，加上麵包美味，排隊人潮絡繹不絕；也因為顧客們的支持，讓他們可以撐過新冠疫情襲擊，7年過去才決定再開新店，期待能再掀熱潮。