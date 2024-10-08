「空啤酒罐」竟是博物館藝術品！　慘被工友扔進垃圾桶

▲藝術品「我們一起渡過的美好時光」，乍看之下就像2個普通的空啤酒罐（圖／翻攝alexandrelavet.fr）



記者吳美依／綜合報導

法國藝術家拉維（Alexandre Lavet）的作品「我們一起渡過的美好時光」，在2個空啤酒罐上，親手繪製精美圖案，但在荷蘭一間博物館展出時，卻被工友誤以為是垃圾，直接扔進垃圾桶，幸好最終成功找回來。

《衛報》報導，「我們一起渡過的美好時光」（All The Good Times We Spent Together）乍看之下就像垃圾，但仔細觀察就能發現，罐身有大量精緻的手繪圖案，需要大量時間和努力才能創造出來。

這件作品目前在荷蘭LAM博物館（LAM museum）的電梯裡展出，卻被工友直接扔掉，而且沒人發現。直到策展人貝赫（Elisah van den Bergh）結束休假、返回工作崗位時，才驚覺大事不妙，幸好趕在最後一刻，從垃圾袋把2個啤酒罐撿回來。

LAM博物館位於荷蘭西部的利瑟（Lisse），發言人巴丁（Froukje Budding）說，館方經常在不尋常的地方展示藝術品，「我們一直試圖為訪客帶來驚喜。」但這次事件過後，該作品已經被放在傳統基座上，以免再度發生類似事件。她強調，館方對於那名剛到職的工友「沒有任何不滿」，「他只是盡好自己的本分。」

博物館館長贊滕（Sietske van Zanten）也鼓勵人們「透過新的視角看待日常物品」，「透過在意想不到的地方展示藝術品，我們擴大了這種體驗。」為了貫徹理念，這些啤酒罐可能不會在基座上待太久，但館方仍在思考下一個更合適的展示地點。