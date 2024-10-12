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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不認賴清德談「中華民國論」　朱立倫轟忘本：自創「台灣民族論」

▲▼朱立倫,馬英九出席華僑節大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朱立倫出席華僑節大會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

賴清德總統在國慶致詞時大談「中華民國」，被外界認為是往「中華民國」靠攏，國民黨的立場也因此備受關注。對此，國民黨主席朱立倫表示，大家是炎黃子孫，我們是中華民族，今天如果連祖先都不認了，已經忘本了，甚至自己主張「台灣民族論」，這些都這是傷害根本的事，這樣就不是讓大家認同的中華民國。

朱立倫今天出席華僑救國聯合總會第72屆華僑節大會，媒體關注，賴清德提出的中華民國跟國民黨的中華民國論述有那些不一樣的地方？朱立倫指出，中華民國不是一個名稱，中華民國是一個整體的，包含中華民國憲法最重要的基楚，如果每天在違憲，那就不是中華民國。

朱立倫提到，同樣不要忘了，中華民國所有國民都要有重要的根本，我們的根是中華文化，如果今天去中、反中，那就是把中華文化否定掉了；我們本是炎黃子孫，我們是中華民族，今天如果連祖先都不認了，已經忘本了，甚至自己主張「台灣民族論」，這些都這是傷害根本的事，這樣就不是讓大家認同的中華民國。

朱立倫也說，他相信中華民國的完整論述是根據中華民國憲法，大家也認為中華文化是大家共同的根，炎黃子孫是大家的本，大家如果有這樣共同認識，才是回歸原來中華民國論述，也是國民黨最堅定的立場。
 

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