挺賴清德「中華民國味」的演說　黃暐瀚盼：藍營多談一點「台灣」

▲資深媒體人黃暐瀚。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日首次發表國慶演說，引來各方關注。對此，資深媒體人黃暐瀚今（11日）表示，這是民進黨執政以來，最「中華民國味」的國慶演說，但有些人依舊不滿意，他認為，若是橫豎不管，反正賴清德講什麼，「一定不信」的那種人，會有很大的問題，同時，黃暐瀚也期盼，藍營多談一點「台灣」，不分藍綠一起捍衛中華民國台灣。

黃暐瀚提到，這麼多年來，他最老生常談、掛在嘴邊的其中一句話是：「台灣最大的問題，是認同」，三十年前看，是如此，今日再看，亦然。

黃暐瀚進一步說明，明明賴清德總統都已經公開論述「中華民國、113年」，願意擁抱「中華民國」了，懷疑賴清德的人，聽完民進黨執政以來最「中華民國味」的國慶演說後，依舊不滿意。

此外，黃暐瀚點出，趙春山老師所說「聽其言、觀其行」，是較務實的態度，然而，橫豎不管，反正賴清德講什麼，「一定不信」的那種，與他常說「即使扶老太太過馬路，你都懷疑他意圖不軌」根本上沒有什麼不同。

黃暐瀚直言，不聽其言、不觀其行、意識作祟，反對到底（或對喜歡的人，亂挺到底），就是台灣現在最大的問題。黃暐瀚接著表示，自己身為中華民國派的擁護者，不管藍綠白，誰挺中華民國，他就挺誰，反之，誰為侵台者講話，他自然唾棄。

「賴清德總統擁抱中華民國的動作之大，甚至讓獨派都坐立難安，卻仍有人覺得賴清德不支持中華民國，遇到痴迷到這種程度的『鐵粉』，難以對話，只能隨遇而安。」

黃暐瀚認為，藍營應該肯定賴清德總統公開擁抱中華民國，綠營也請大方稱讚韓國瑜院長，「國家根寶」中強調：「台灣是我們的家」。

最後，黃暐瀚也期盼，藍營多談一點「台灣」，綠營也擁抱「中華民國」，台灣才能更好，國家才會更強，挺台灣、愛中華民國、捍衛中華民國台灣。