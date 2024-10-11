賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

▲賴清德探望桃園榮譽國民之家榮民。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（10日）發表任內首次雙十國慶談話，談及75年前古寧頭戰役、66年前八二三戰役，強調不分先來後到，不分族群妳我，同時也談到45年前美麗島事件，被認為意在團結政治兩個光譜的族群。賴清德11日隨即前往桃園榮家探視經歷古寧頭戰役的榮民前輩們，算是行動呼應國慶演說，訴求團慶的主軸。

適逢重陽節，賴清德赴桃園榮家探視經歷古寧頭戰役的榮民前輩們，呼應國慶演說，從75年前的古寧頭戰役到66年前的八二三戰役，「不分先來後到，不分族群你我」，共同守住台澎金馬、守住中華民國。

賴清德之所以會選在雙十談話之後、重陽節這天前往，據指出，是希望以具體行動展現雙十談話訴求的「團結」主軸，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣」都擁有共同信念。

回顧賴清德雙十談話，中華民國之所以能在台澎金馬落地生根、自由民主之所以能在這塊土地上成長茁壯，正是這一群「創建中華民國的先烈」榮民前輩們，以及一代又一代同舟共濟、風雨同行的國人同胞們，且即便深知彼此立場不盡相同，也始終願意包容彼此、攜手前進，才能成就今日面向全世界的民主台灣。

據指出，從賴清德此行探望，到朝野吃「和解飯」，賴清德是以具體行動釋出善意，展現其國慶演說中訴求「國家要團結、社會要安定」的核心價值。

賴清德今前往桃園，先是探望百歲人瑞葉徐秀英女士外，再前往桃園榮民之家，探視榮民前輩。賴清德在訪視中表示，對於榮家盡心盡力提供各種設備服務大家，作為總統他非常高興，同時他也承諾，政府會持續在各方面照顧榮民。現場賴總統不只為當月壽星祝壽、頒發加菜金，同時視導榮民內部醫療相關設施，確保能夠提供給榮民前輩們最好的健康照護，隨後也進入榮靈祠上香。

▼賴清德探望桃園榮譽國民之家榮民。（圖／總統府提供）

