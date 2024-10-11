賴清德搶國民黨神主牌？　朱立倫：講中華民國卻反中、抗中、去中

▲朱立倫赴基隆陪同謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德10日在國慶演講時不斷強調「中華民國」，被外界認為要搶國民黨的神主牌。對此，國民黨主席朱立倫今（11日）表示，民進黨或者是賴清德過去堅持台獨理念，但到現在還是有嚴重的意識型態障礙，口中說中華民國，卻反中、抗中、去中。

朱立倫強調，國民黨的路線非常清楚，國民黨就是國父孫中山先生創建的，國民黨以民主、自由、人權來立國，這113年來，國民黨是創建中華民國的政黨，堅持的理想從來沒有改變，也是最守護、最堅定守護中華民國憲法的政黨。

朱立倫提到，民進黨或者是賴清德過去所堅持的台獨理念，到現在還是有嚴重的意識型態障礙，口中說中華民國，卻反中、抗中、去中，任何人今天談到中華、中國，都是被他們列為外國、外來的，難道大家不是炎黃子孫？難道大家不能承繼中華文化？

「中華文化是我們的根，我們是炎黃子孫，是我們的血緣」，朱立倫提到，甚至今天有人提到他爺爺是成都人，都要被民進黨炎上，都要被他們網路這樣惡意的攻擊。很多台灣人的祖先來自漳州、泉州，客家朋友來自廣東，難道他不能說他是廣東梅縣、他是漳州人、泉州人嗎？連這樣的自由都沒有？

朱立倫強調，只有國民黨才是真正守護中華民國，堅定這樣中道、包容、完整的一個中華民國路線。