國慶演說沒談「對日抗戰」　謝龍介：邀賴清德一起唱台灣光復歌

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日發表上任以來的第一個國慶演說，受到國內外各方關注。對此，國民黨立委謝龍介今（11日）表示，賴清德提及113年前的武昌起義，接著就跳到75年前的古寧頭戰役，與66年前的八二三戰役，讓他不解，竟然無視中華民國的對日抗戰史。他呼籲賴正視歷史，10月25日是台灣光復節，邀請賴清德與國民黨一起歡唱台灣光復歌。

謝龍介提到，賴清德總統的國慶文吿之所以令他失望，除了「祖國」不見了，還有大吃「中華民國自助餐」之嫌。謝龍介點出，賴清德提及113年前的武昌起義，接著就跳到75年前的古寧頭戰役，與66年前的八二三戰役。

然而，謝龍介不解，這當中讓被清廷割讓給日本的台灣，能夠重新回到「祖國」中華民國懷抱的對日抗戰，竟然被無視了。謝龍介進一步質問，若沒有堅苦卓絕，犧牲慘烈的對日抗戰，又怎會有開羅宣言，與波茨坦宣言，將台灣歸還給中華民國？

為此，謝龍介也呼籲賴清德，靠攏中華民國，靠攏國民黨主張的話，自己絕對會給賴清德鼓掌，但賴清德既然要「認祖（國）歸中（華民國）」，調整史觀就不能只挑自己想要的講，而是應該正視歷史，還原事實。

最後，謝龍介表示，過完雙十國慶，再過兩週，就是10月25日台灣光復節，79年前的那一天，張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘，他邀請賴清德與國民黨一起歡唱台灣光復歌，一起擴大慶祝，那個中華民國與台灣，久別重逢的紀念日。