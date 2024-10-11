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國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（10日）發表國慶談話，兩岸論述廣受外媒高度關注。有國際評論認為，賴清德的談話溫和節制，風格展現了克制與節制，並未譴責中國行為，發出「希望能和北京好好相處」的訊號，且內容貼近前總統蔡英文的演說，具有「強大的延續性」，對美中政府而言較為安心。

在賴清德發表任內首次國慶演說的隔天，登上眾多國際媒體版面，包括：外交家雜誌、華盛頓郵報、華爾街日報、BBC、路透社、美聯社、半島電視台、德國之聲、日經亞洲、讀賣新聞、NHK、朝日電視台等外媒，皆聚焦於賴清德的兩岸論述。

外交家雜誌（The Diplomat）分析，賴清德在內政方面延續了既有論述，同時提出了全新的歷史敘事，連結中華民國建國初衷與台灣爭取民主的歷程，也對中國敞開了合作大門，表示願意與中國共同因應氣候變遷、防疫等議題，藉此與中國態度做出區隔。

外媒多聚焦於賴清德的兩岸論述，路透社（The Reuters）、德國之聲（DW）、半島電視台（Al Jazeera）、法蘭西24（France 24）、日經亞洲（Nikkei Asia）、讀賣新聞、NHK、時事通信、朝日電視台等外媒皆引述賴清德談話，多以「台灣不隸屬於中國」、「中國無權代表台灣」、「抵制併吞或侵犯」、「呼籲中國與台北合作因應全球挑戰」為題報導。

美聯社（Associated Press）以「台灣在中國威脅下慶祝國慶日」為題，表示賴清德在中國威脅之下，採取了堅定謹慎的立場；華爾街日報（The Wall Street Journal）以「台灣領導人呼籲各方保持冷靜應對北京的軍事威脅」為題，指出賴清德重申了對台灣主權的立場，並針對中國言論呼籲冷靜。

另外，有國際評論認為，賴清德的國慶談話溫和節制，展現強大的延續性。BBC中文網以「台海兩岸『互不隸屬』中展現『克制與延續性』」為題，引述台灣大學國家發展所助理教授南樂（Lev Nachman）分析，賴清德的國慶演說比先前談話更為溫和，讓中國用以對付賴的彈藥減少許多，但北京政府仍會尋找理由批評，未來幾天可能會以軍演形式作出強烈反應。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛則表示，賴清德的演說風格展現了克制與節制，並未譴責中國行為，發出「希望能和北京好好相處」的重要訊號，且內容貼近前總統蔡英文的演說，具有「強大的延續性」，對美中政府而言較為安心。

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