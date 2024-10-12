政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

▲時力黨主席王琬諭。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

近來民眾黨政治獻金風波不斷，而時代力量昨（11日）表示，今年九月中經會計師清查，共有9筆政治獻金晚了一天存入專戶、總額17300元。對於該申報瑕疵，時力致歉，並強調，近日已經陸續與捐款人聯繫，也說明後續處理，面對錯誤、迅速改正，並且公開透明的說明，是時代力量對自我的期許，也是我們堅持的原則。

時代力量進一步說明，今年九月中，會計師進行期中查帳時，發現政治獻金申報過程出現了瑕疵。根據政治獻金法的規定，收受政治獻金後，必須要在15日內存入政治獻金專戶。而這次的瑕疵發生在今年年初，因為捐款人們1月底在捐款平臺捐款，結果存入專戶期限剛好遇到過年假期。

時力說明，按規定，我們應該要於假期後第一個工作日存入，但因為沒注意到系統晚了一天轉入專戶，經過會計師核實後，發現這樣不符合法律規定，必須返還或是繳庫。這次受到影響的捐款，共計有9筆，總金額為17,300元。

時代力量強調，或許跟其他政黨比起來，這樣的政治獻金並不是非常高額的數字。但對我們來說，每一筆政治獻金，都是支持者傾注信念的支持，更是他們最誠摯的美意。對於這樣的疏失，必須向支持者們致上歉意，也必須負責任的與大眾說明清楚。

時力表示，近日已經陸續與捐款人聯繫，除了告知相關情形外，也說明後續處理措施。也向捐款平臺反映，並展開內部檢討，讓未來時代力量在政治獻金處理上更加嚴謹。這次的事件會成為我們持續進步的養分，也希望大家如果對時代力量仍有期許的話，能夠繼續透過定期定額捐款，讓我們繼續向前行。