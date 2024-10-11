快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

▲北市前都發局長黃景茂11日再次為京華城容積案遭傳喚出庭。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲所涉京華城圖利案，以及政治獻金假帳案，11日指揮廉政署與調查局，同步約談柯文哲台北長任內的機要周榆修等人，釐清市府秘書離職後轉任眾望基金會、總統競選辦公室的支薪情形，檢察官另提訊在押的前副市長彭振聲、前鼎越開發董事長朱亞虎，並傳喚前都發局長黃景茂釐清京華城容積審議過程。

檢調偵辦柯文哲總統大選政治獻金案，發現除了先前遭指疑似假帳，金流不明等弊端外，懷疑有部分捐給柯文哲與民眾黨的獻金，輾轉流入木可公關以及眾望基金會等單位，而基金會員工卻在競總工作，疑似領A薪打B工。

▲柯文哲大帳房李文宗因涉嫌背信等罪遭收押中。（資料照／記者劉昌松攝）

身兼柯競總財務長與眾望董事長的大帳房李文宗，就是因此涉及背信罪及貪污收賄罪嫌重大，被法院裁定羈押禁見，為了釐清民眾黨相關組織的金錢與人員流動情形，檢察官指揮調查局北機站約談現任民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文等，曾在市府、黨部任職的人員到案說明。

在此同時，為確認柯與黨部收受政治獻金的流程，釐清威京集團捐贈款項與京華城容積案的關係，北檢從8日起，陸續約談多名獻金大戶、牽線人到案，藉此比對相關收支帳冊紀錄，11日再將提訊因圖利、行賄等罪嫌遭收押的彭振聲、朱亞虎，先前被諭令500萬元交保的黃景茂已再中午訊後請回。