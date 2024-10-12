　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

檢調偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清眾望基金會等資金流向，11日通知前市長機要周榆修、前市長室副主任戴于文及前市長機要秘書等11名證人，訊問11個小時後均請回。

眾望基金會由時任柯文哲競選總部財務長、木可公司實際負責人李文宗擔任董事長，遭質疑未依財團法人法第25條，公開112年度工作報告、財務報表及受捐贈名單清冊等，也被質疑與北檢偵辦中的柯文哲政治獻金案有關。

眾望基金會表示，將依規定呈交112年度財務報表，以昭社會公信。台北市社會局指出，經發函後已收到眾望基金會補件，並將資料交由司法單位偵辦。

台北地檢署為查明與柯文哲有關的競選總部、木可公司及眾望基金會金流，11日指揮調查局北部地區機動站以證人身分傳喚時任台北市長機要的民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文及前市長室機要秘書張瑞芳、洪紹穎等共計11人說明。

北檢檢察官親自前往北機站進行複訊，自上午8時30分開始訊問，約莫到晚間7時30分左右結束訊問，經過近11個小時訊問後，11名證人均請回。

據了解，檢調過濾帳目、扣繳憑單等資料，查出部分機要秘書離開台北市府後，轉入柯文哲競選總部，部分人員所領的薪水出自於眾望基金會；檢調懷疑，一部份人員的薪水來源不明，因此傳喚相關人員說明。

ET快訊
張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意
張友驊過世震驚陸網！　粉絲不捨刷整排：一路走好
台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」
卓榮泰罕見動怒！　「是誰在造謠？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兩度弒父不成！嘉義逆子中秋節持斧對老父施暴　檢方求處重刑

檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

台南酒店國慶凌晨發生聚眾毆鬥4人受傷　警逮11人

驚！彰監宿舍廚房竄火舌　消防緊急搶救

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長被指不會溝通回應了

林士傑遭槍殺「槍手疑逃往福建」！南檢釐清中：偵查不公開

快訊／追求大9歲瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

殯葬男幫打掃！冰箱、洗衣機、車子全賣掉　得手1萬喪家傻眼

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

機車雙載自撞2死！逢甲建築系新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

山路遇三寶逆向超車直衝　後視鏡被撞！駕駛怒檢舉

兩度弒父不成！嘉義逆子中秋節持斧對老父施暴　檢方求處重刑

檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

台南酒店國慶凌晨發生聚眾毆鬥4人受傷　警逮11人

驚！彰監宿舍廚房竄火舌　消防緊急搶救

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長被指不會溝通回應了

林士傑遭槍殺「槍手疑逃往福建」！南檢釐清中：偵查不公開

快訊／追求大9歲瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

殯葬男幫打掃！冰箱、洗衣機、車子全賣掉　得手1萬喪家傻眼

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

機車雙載自撞2死！逢甲建築系新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟

驚悚慎入！中國再傳工安事故　機器人狠殺比亞迪工人壓到慘死

屋主討論裝潢事宜　控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

維生素D不足會讓血管彈性變差　中正大學科學研究新發現！

江美琪認「被張震嶽弄哭」　原因曝光竟有超大洋蔥

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

深坑臭豆腐「1份200」！他見份量傻眼：顛覆我的認知

北韓控南韓派無人機「滲透平壤」！南韓國防長否認

兩度弒父不成！嘉義逆子中秋節持斧對老父施暴　檢方求處重刑

奇葩駕駛「鑽進庇護島」！離譜迴轉影片被罵爆：以為玩跑跑？

檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

狼父酒後對3幼子輪流猥褻　前妻提告下場曝

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

機車雙載自撞2死！逢甲新生是家中獨子　母接噩耗崩潰

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

周榆修等11證人訊問11小時請回

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

遠雄悅來飯店員工捲走新人80萬　公司發聲明回應

東隆宮未僅給陣頭吃冷麵包　大總理號召罷免總幹事

更多熱門

相關新聞

獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到羈押，檢調持續追查金流還有與柯有關的人際網絡，今（11日）進一步約談民眾黨多位黨職人員，包括秘書長周榆修、發言人戴于文等。日前遭約談的眾望基金會董事謝明珠，今（11日）宣布，辭任眾望基金會的董事職務；據謝的友人透露，謝本規劃9月時就要辭去董事，但暫緩後卻捲入京華城案，對李文宗沒有信任感是辭任最主要的原因。

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

廉檢查弊約談周榆修、戴于文　民眾黨籲檢調廉應依證據辦案

廉檢查弊約談周榆修、戴于文　民眾黨籲檢調廉應依證據辦案

即／追京華城獻金流向　3地訊問10餘人

即／追京華城獻金流向　3地訊問10餘人

關鍵字：

柯文哲政治獻金周榆修戴于文

讀者迴響

熱門新聞

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意

街頭軋車蹺孤輪！男只帥3秒撞賓士當場死

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

張友驊過世　消息震驚陸網

小S自爆「老公11年沒碰我」挑逗猛男

H級無罩網美「解鎖北捷激凸晃奶」5秒片曝光

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

狼父酒後對3幼子輪流猥褻　前妻提告下場曝

泫雅催淚誓言告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼⋯　15年經紀人當場哭了

更多

最夯影音

更多

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面