檢查柯文哲金流　周榆修等11證人訊問11小時請回

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

檢調偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清眾望基金會等資金流向，11日通知前市長機要周榆修、前市長室副主任戴于文及前市長機要秘書等11名證人，訊問11個小時後均請回。

眾望基金會由時任柯文哲競選總部財務長、木可公司實際負責人李文宗擔任董事長，遭質疑未依財團法人法第25條，公開112年度工作報告、財務報表及受捐贈名單清冊等，也被質疑與北檢偵辦中的柯文哲政治獻金案有關。

眾望基金會表示，將依規定呈交112年度財務報表，以昭社會公信。台北市社會局指出，經發函後已收到眾望基金會補件，並將資料交由司法單位偵辦。

台北地檢署為查明與柯文哲有關的競選總部、木可公司及眾望基金會金流，11日指揮調查局北部地區機動站以證人身分傳喚時任台北市長機要的民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文及前市長室機要秘書張瑞芳、洪紹穎等共計11人說明。

北檢檢察官親自前往北機站進行複訊，自上午8時30分開始訊問，約莫到晚間7時30分左右結束訊問，經過近11個小時訊問後，11名證人均請回。

據了解，檢調過濾帳目、扣繳憑單等資料，查出部分機要秘書離開台北市府後，轉入柯文哲競選總部，部分人員所領的薪水出自於眾望基金會；檢調懷疑，一部份人員的薪水來源不明，因此傳喚相關人員說明。