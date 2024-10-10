時力主席王婉諭國慶未獲邀　慶籌會：政黨主席以立院具席次政黨為主

▲中華民國雙十國慶典禮，總統賴清德伉儷、慶籌會主委韓國瑜、副總統蕭美琴一同觀禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶大典今（10日）登場，但出席貴賓的邀請標準卻受到外界關注。民眾黨主席柯文哲因案遭羈押，仍獲立法院長韓國瑜仍邀請出席，但同為第三勢力的時代力量黨主席王婉諭在臉書自爆沒受邀，親民黨主席宋楚瑜都有獲邀。對此，慶籌會大會處說明，政黨主席是以在立院具席次之重要政黨代表為主。宋主席則是報請籌備會主任委員核定的重要人士，故本會依貴賓身份邀請並規劃席次。

針對民眾黨主席柯文哲因案遭羈押無法出席，但擔任大會主委的立法院長韓國瑜仍幫柯安排座位，民眾黨團總召黃國昌更爆料，「內政部根本就沒有安排柯文哲的位子」。慶籌會聲明，邀請貴賓出席觀禮相關作業，非由內政部決定邀請對象，且相關安排都循往例原則邀請，並無未安排柯文哲主席座位之情形。

慶籌會強調，有關大會貴賓邀請，均奉主任委員核定後辦理，歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列，今年亦依此原則進行邀請，與往年並無不同。

慶籌會表示，所有主席臺區的重要貴賓，均會請慶籌會主席韓院長確認後進行邀請，亦有寄邀請函予民眾黨黨主席，現場也有留座位，並無未安排柯文哲主席座位之情形。

另外，王婉諭在臉書表示，今天是一年一度的國慶，把握難得的國定假日，一起跟孩子們吃了早餐，「兩個小孩看著電視裡的轉播，突然問我：媽媽你去年不是有去嗎，今年怎麼沒去？」

王婉諭說，這個問題她也沒有答案，「其實，我不清楚韓國瑜院長及國慶籌備委員會的考量，不過據媒體報導，除了時代力量之外，這一次國慶典禮，並沒有按慣例邀約曾在立法院中有席次的政黨領袖出席」。

針對王婉諭稱未獲邀，慶籌會大會處說明，政黨主席是以在立院具席次之重要政黨代表為主。至於宋楚瑜部分，則是報請籌備會主任委員核定的重要人士，故本會依貴賓身份邀請並規劃席次。