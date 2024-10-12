道路挖補不斷！　市議員批桃園道管中心成效不彰

▲道路挖補不斷！市議員謝美英批桃園道管中心成效不彰。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會11日進行工務局工作報告，市議員謝美英質疑桃園市道管中心成效不彰，導致道路品質難以提升，馬路坑坑洞洞，挖了又填、填了又挖，非常不便民，呼籲市府要嚴加督促管線單位，也要建立平台，讓相似期程的管線單位一起開挖、施作，未來只要有單位要開挖進行工程，應主動發函通知其他管線單位一起排程施工。

謝美英說，2017年成立的「桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」，以智慧化管理整合道路挖掘資訊，且依「桃園市道路挖掘管理自治條例」規定，道路挖掘完工後30日內，管線單位應檢具相關證明文件，向主管機關申請工程結案，配合主管機關完成驗收，並上傳施工內容圖說資料備查。

但數據顯示，2019年至2022年報竣日超過30天仍未送件申請結案者有上百筆，同期間已會驗、尚未合格接管有787件，且報竣日至查核日平均達535日、最長達1598日。另外還有近300件逾期未上傳圖資，平均逾期113日，最高達707日，以台電和中華電信為大宗，要求市府未來只要有單位要開挖進行工程，應主動發函通知其他管線單位一起排程施工。