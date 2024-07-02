台南市衛生局榮獲8項保健業務績優獎　黃偉哲讚許成效卓越

▲台南市衛生局在2023年地方衛生機關「保健業務」考評中表現卓越，共獲得8項獎項，並向市長黃偉哲獻獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局在2023年地方衛生機關「保健業務」考評中表現卓越，共獲得8項獎項，顯示出在推動國民健康方面的卓越成效，並於7月2日下午在永華市政中心舉行獻獎儀式，市長黃偉哲對衛生局團隊的努力表示高度肯定。

黃偉哲市長表示，台南市在戒菸服務、身體活動、健康飲食環境、癌症篩檢與檳榔健康危害防制、四癌篩檢陽性個案追蹤、HPV疫苗接種率、成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢及代謝症候群防治計畫等方面均取得了顯著成效，反映出衛生局可妥善運用中央計畫經費，有效推動各項衛生策略，並積極與醫療院所合作，為市民健康把關，取得亮眼成績。

黃偉哲市長最後強調，台南市政府會繼續支持衛生局的各項工作，致力於打造一個溫暖、宜居、永續發展的健康城市，讓市民享有更高品質的生活；同時衛生局也建置了健康促進諮詢專線0800-222-543(服務時間為周一至周五08：00-12：00；13：30-17：30)，有戒菸、癌症篩檢、營養…等相關問題，皆可進線讓專人為您服務。