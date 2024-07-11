慈院智慧醫療打破地域限制成效卓著　衞福部率團參訪

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院承接「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」邁入第7年，致力翻轉偏鄉醫療，結合資通訊科技產業，以全人全程概念導入社區醫療服務，打破地域限制造福無數東部偏鄉居民，吸引衛生福利部資訊處處長李建璋、工研院副所長張慈映、極現科技執行長徐偉城所屬團隊，8日特別到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並與慈濟醫療法人、慈濟基金會、花蓮慈院、台北慈院、大林慈院進行交流。

花蓮慈院自2018年承擔承接「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」後，陸續於花蓮縣及台東縣7個鄉鎮試辦成效良好，因此2022年起完成衛福部縣市委託建置，截至2024年已完成臺東縣、花蓮縣、苗栗縣、南投縣共60共鄉鎮，總計完成涵蓋4縣84%，涵蓋臺灣土地總面積的40%。

▲衛福部資訊處處長李建璋說，希望能結合工研院、無人機等科技團隊合作，將偏鄉醫療照護模式擴散到全台的偏鄉衛生所。

健康福祉整合照護服務結合預防保健、醫療照護及部落文建站等跨領域專業團隊和資源，發展家庭健康戶口名簿、健康守門人等創新應用服務，更利用數位健康技術，從資訊、服務、管理三個面向建構健康福祉整合照護示範場域，計畫第一年試辦的秀林鄉也是全臺唯一承接健保署第一期論人計酬，透過平台建立風險管理針對健康、亞健康、疾病需求的鄉民，提供相對應的照護策略且執行成效良好，同時，團隊也協助健保署推廣各區第二期計畫推動。

▲工研院副所長張慈映（左）說，這次帶領工研院團隊前來交流學習之外，未來也會與團隊進一步討論合作模式複製擴散這部分。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，在還是4G網路時代，慈濟醫療團隊就從雲端居家照護開始使用資通訊科技，到健康福祉計畫時，以「網路打破距離」的限制，整合資通訊科技，讓病人能就近看診，醫師透過家戶系統也能掌握個人健康狀況，提供更適切的治療。

花蓮慈院陳星助副院長也從多鄉鎮衛生所合作經驗，提出政府部門數據互通整合將有效協助衛生所數位轉型，及提升工作效率等建議，將會以累積經驗持續與資訊處合作投入參與各項計畫及競賽。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，以「網路打破距離」的限制，讓病人能就近看診，醫師透過家戶系統也能掌握個人健康狀況，提供更適切的治療。

「資訊發展的方向不是為了追求高科技，我們最大的目標是追求醫療的平權和改善城鄉差距。」衛福部資訊處處長李建璋說，秀林鄉是很好的先導示範場域，在花蓮慈院與秀林鄉衛生所等團隊跨平台整合資通訊科技系統的良好基礎上，希望能結合工研院、無人機等科技團隊合作，除了將偏鄉醫療照護模式擴散到全臺的偏鄉衛生所，讓基層醫療院所使用資訊系統就如用手機一樣便利；另外，導入無人機物流，希望提升偏鄉民眾規則服藥及改善用藥安全，對於偏鄉健康平權盡一分力。

這場交流由健康福祉計畫專案經理陳俊勳、秀林衛生所主任田惠文、護理長陳姿伶分享健康福祉系統實作狀況；醫事室副主任張菁育分享秀林鄉論人計酬執行經驗；醫事室專員褚惠瑛分別介紹花蓮慈院無圍牆建置，民眾APP與原住民衛教影片；人工智慧醫療創新發展中心專案經理組組長王志傑呈現花蓮慈院次世代資訊系統規劃；護理部主任鍾惠君則是分享護理交班系統FedGPT等，獲得資訊處及工研院團隊的讚賞也提供許多寶貴建議，花蓮慈院次世代團隊也會持續發展及優化，為偏鄉民眾福祉持續努力。

▲醫事室副主任張菁育分享秀林鄉論人計酬執行經驗。

工研院副所長張慈映說，以醫療平權的概念，衛福部中央健康保險署署長石崇良曾提到秀林鄉衛生所在這一塊做得非常好，這次參訪交流非常感動，將藉由秀林鄉從健康福祉到論人計酬的經驗與基礎再往外進行擴展，而這次帶領工研院團隊前來交流學習之外，未來也會與團隊進一步討論合作模式複製擴散這部分。

花蓮慈院林欣榮院長表示，次世代資訊平台最重要的就是數據，善用智能科技和資通訊技術，建立以人為中心的服務，結合在地資源跨團隊整合健康照護及醫療服務，增加花東居民就醫可近性及促進健康平權，打造無圍牆醫院，是花蓮慈院持續努力的目標。