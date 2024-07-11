　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

慈院智慧醫療打破地域限制成效卓著　衞福部率團參訪

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院承接「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」邁入第7年，致力翻轉偏鄉醫療，結合資通訊科技產業，以全人全程概念導入社區醫療服務，打破地域限制造福無數東部偏鄉居民，吸引衛生福利部資訊處處長李建璋、工研院副所長張慈映、極現科技執行長徐偉城所屬團隊，8日特別到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並與慈濟醫療法人、慈濟基金會、花蓮慈院、台北慈院、大林慈院進行交流。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院自2018年承擔承接「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」後，陸續於花蓮縣及台東縣7個鄉鎮試辦成效良好，因此2022年起完成衛福部縣市委託建置，截至2024年已完成臺東縣、花蓮縣、苗栗縣、南投縣共60共鄉鎮，總計完成涵蓋4縣84%，涵蓋臺灣土地總面積的40%。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

衛福部資訊處處長李建璋說，希望能結合工研院、無人機等科技團隊合作，將偏鄉醫療照護模式擴散到全台的偏鄉衛生所。

健康福祉整合照護服務結合預防保健、醫療照護及部落文建站等跨領域專業團隊和資源，發展家庭健康戶口名簿、健康守門人等創新應用服務，更利用數位健康技術，從資訊、服務、管理三個面向建構健康福祉整合照護示範場域，計畫第一年試辦的秀林鄉也是全臺唯一承接健保署第一期論人計酬，透過平台建立風險管理針對健康、亞健康、疾病需求的鄉民，提供相對應的照護策略且執行成效良好，同時，團隊也協助健保署推廣各區第二期計畫推動。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

工研院副所長張慈映（左）說，這次帶領工研院團隊前來交流學習之外，未來也會與團隊進一步討論合作模式複製擴散這部分。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，在還是4G網路時代，慈濟醫療團隊就從雲端居家照護開始使用資通訊科技，到健康福祉計畫時，以「網路打破距離」的限制，整合資通訊科技，讓病人能就近看診，醫師透過家戶系統也能掌握個人健康狀況，提供更適切的治療。

花蓮慈院陳星助副院長也從多鄉鎮衛生所合作經驗，提出政府部門數據互通整合將有效協助衛生所數位轉型，及提升工作效率等建議，將會以累積經驗持續與資訊處合作投入參與各項計畫及競賽。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，以「網路打破距離」的限制，讓病人能就近看診，醫師透過家戶系統也能掌握個人健康狀況，提供更適切的治療。

「資訊發展的方向不是為了追求高科技，我們最大的目標是追求醫療的平權和改善城鄉差距。」衛福部資訊處處長李建璋說，秀林鄉是很好的先導示範場域，在花蓮慈院與秀林鄉衛生所等團隊跨平台整合資通訊科技系統的良好基礎上，希望能結合工研院、無人機等科技團隊合作，除了將偏鄉醫療照護模式擴散到全臺的偏鄉衛生所，讓基層醫療院所使用資訊系統就如用手機一樣便利；另外，導入無人機物流，希望提升偏鄉民眾規則服藥及改善用藥安全，對於偏鄉健康平權盡一分力。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

這場交流由健康福祉計畫專案經理陳俊勳、秀林衛生所主任田惠文、護理長陳姿伶分享健康福祉系統實作狀況；醫事室副主任張菁育分享秀林鄉論人計酬執行經驗；醫事室專員褚惠瑛分別介紹花蓮慈院無圍牆建置，民眾APP與原住民衛教影片；人工智慧醫療創新發展中心專案經理組組長王志傑呈現花蓮慈院次世代資訊系統規劃；護理部主任鍾惠君則是分享護理交班系統FedGPT等，獲得資訊處及工研院團隊的讚賞也提供許多寶貴建議，花蓮慈院次世代團隊也會持續發展及優化，為偏鄉民眾福祉持續努力。

▲▼衛福部資訊處、工研院、無人機等所屬團隊，到示範場域花蓮縣秀林鄉衛生所實地訪查並進行交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫事室副主任張菁育分享秀林鄉論人計酬執行經驗。

工研院副所長張慈映說，以醫療平權的概念，衛福部中央健康保險署署長石崇良曾提到秀林鄉衛生所在這一塊做得非常好，這次參訪交流非常感動，將藉由秀林鄉從健康福祉到論人計酬的經驗與基礎再往外進行擴展，而這次帶領工研院團隊前來交流學習之外，未來也會與團隊進一步討論合作模式複製擴散這部分。

花蓮慈院林欣榮院長表示，次世代資訊平台最重要的就是數據，善用智能科技和資通訊技術，建立以人為中心的服務，結合在地資源跨團隊整合健康照護及醫療服務，增加花東居民就醫可近性及促進健康平權，打造無圍牆醫院，是花蓮慈院持續努力的目標。

ET快訊
威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係
顏若芳遭遊覽車追撞！　愛車維修初估40萬
珍煮丹致歉優惠「買1送1」　限時3天喝
柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識
槍手藏半套店害10警搞烏龍　檢舉人：「關聖帝君」說的
相驗結果曝...夫妻喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

震後振興再一波「花蓮好物展」7／12-14 台北車站登場

啟動全球首創核融合教育系統　聚界潔能與陽明交大攜手台南實驗室

南投縣新媳婦關懷協會潑水節活動　炎炎夏日讓大小朋友透心涼

竹市風城藝術節第二場　臺灣特技戲團7月13日熱鬧開演

台南夏日音樂節「將軍吼」重磅登場　黃偉哲：來將軍嗨翻一夏

嘉市警攜手金曲新秀　嘻哈熱舞宣導反詐騙

慈院智慧醫療打破地域限制成效卓著　衞福部率團參訪

警銀聯防識破假親友詐騙　成功阻詐10萬元

T-PASS月費差很大！台中比南投少400　立委籲交部協調補貼

女子深夜機車拋錨手機又斷網　撥打「112」警伸援平安返家

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

震後振興再一波「花蓮好物展」7／12-14 台北車站登場

啟動全球首創核融合教育系統　聚界潔能與陽明交大攜手台南實驗室

南投縣新媳婦關懷協會潑水節活動　炎炎夏日讓大小朋友透心涼

竹市風城藝術節第二場　臺灣特技戲團7月13日熱鬧開演

台南夏日音樂節「將軍吼」重磅登場　黃偉哲：來將軍嗨翻一夏

嘉市警攜手金曲新秀　嘻哈熱舞宣導反詐騙

慈院智慧醫療打破地域限制成效卓著　衞福部率團參訪

警銀聯防識破假親友詐騙　成功阻詐10萬元

T-PASS月費差很大！台中比南投少400　立委籲交部協調補貼

女子深夜機車拋錨手機又斷網　撥打「112」警伸援平安返家

陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

先探／綠電變黃金　綠電主題投資正當紅

張育成對決布雷克挑戰首戰開轟　前一位旅外強打是吉力吉撈

亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

中部首座！中醫大斥資50億元蓋質子中心正式啟用

捷運幸福站立體停車場今起免費

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

基隆全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬

台南下營上帝廟暑期夏令營南消下營分隊消防宣導

2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

台南新營紙業工廠倉庫拆除設備施工不慎引燃木屑

林邊大橋驚見「電視」 東港警迅速排除

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

22件死亡車禍長者居半 屏東警交通大執法

享受台中慢生活　2024故事生活節7/13、14登場

更多熱門

相關新聞

中華醫大積極拓展海外產學交流與實務見習

中華醫大積極拓展海外產學交流與實務見習

中華醫事科技大學積極拓展海外產學交流與實務見習，孫逸民校長利用暑假親自帶領團隊前往日本進行為期一週的訪問交流，除了拜會長野縣松本市和九州宮崎縣蝦野市地方人士、松本大學、宮崎縣立看護大學，也與飯野高校及株式會社terra簽署合作意向書，攜手健康產業人才培育。

Netflix與金馬合辦「視覺特效工作坊」　創造視覺特效產業國際交流

Netflix與金馬合辦「視覺特效工作坊」　創造視覺特效產業國際交流

兩岸大學生暑期交流陸續啟動 溫州「甌文創」研學營150師生參加

兩岸大學生暑期交流陸續啟動 溫州「甌文創」研學營150師生參加

雲林長野深化觀光文化交流　強強聯手更上層樓

雲林長野深化觀光文化交流　強強聯手更上層樓

台南市衛生局榮獲8項保健業務績優獎

台南市衛生局榮獲8項保健業務績優獎

關鍵字：

慈院智慧醫療地域限制鄉鎮成效衞福部參訪交流

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面