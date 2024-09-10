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反毒入班宣導教育局偕2校獻獎　黃偉哲肯定學校推動防制藥物濫用成效

▲教育部2023年度「防制學生藥物濫用」評鑑，台南市教育局榮獲績優教育行政單位，安南區九份子國中小及善化區大成國小2校同獲績優學校肯定，黃偉哲市長肯定教育團隊優異表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育部2023年度「防制學生藥物濫用」評鑑，台南市教育局榮獲績優教育行政單位，安南區九份子國中小及善化區大成國小2校同獲績優學校肯定，黃偉哲市長肯定教育團隊優異表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

友善校園持續落實，無「毒」校園成效顯著，教育部2023年度「防制學生藥物濫用」評鑑，台南市教育局榮獲績優教育行政單位，安南區九份子國中小及善化區大成國小2校同獲績優學校肯定，10日於市政會議特別獻獎分享成果，黃偉哲市長肯定教育團隊優異表現，期勉繼續守護學生身心健康。

黃偉哲市長表示，維護校園安全是市府重要教育政策，為積極落實友善校園，並阻絕毒品危害學童身心健康，市府定期召開跨局處防制藥物濫用工作及資訊交流會議，同時整合校外會、警政單位及學校，在2023學年度建置770處吸食毒品熱點巡邏網，透過聯巡勸導遊蕩在外學生返家，並積極追查向上溯源，阻絕販毒組織滲入校園從事非法行為。黃市長強調，一時好奇嘗試毒品致上癮，可能毀了自己的人生，所以打擊毒品刻不容緩，在校園內更要持續宣導，讓親師生瞭解如何免於威脅與自保。

教育局長鄭新輝表示，校園事件日趨多元複雜，為了增進學校親師生的自我保護知能，已經將反霸凌、反暴力、反毒、反黑及性別事件預防，列為學校重點宣導的安全議題。鄭局長特別說明，針對藥物濫用防制部分，要求學校積極掌握特定人員並針對藥物濫用學生落實春暉輔導工作，協助脫離毒品危害，同時自2021年起推動全面「入校入班」反毒宣導，執行比率達100%，且持續培訓校園反毒師資，強化反毒宣導知能、提供宣導影片與發放學校毒品擬真教具，以強化校園師生對於毒品的防範意識。

▲教育部2023年度「防制學生藥物濫用」評鑑，台南市教育局榮獲績優教育行政單位，安南區九份子國中小及善化區大成國小2校同獲績優學校肯定，黃偉哲市長肯定教育團隊優異表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大成國小王誌鴻校長表示，毒品可能危害學童一生，為積極落實校園反毒宣導，透過全校性集合時間以行動劇方式來宣導相關概念，並於校慶辦理創意進場，將反毒核心概念傳遞給校內同學並擴大至家長及民眾；九份子國中小康晉源校長則指出，反毒議題應融入校內課程，充分利用教育部反毒分齡補充教材，結合家長會對學生家長辦理反毒宣導多元活動，讓學生能夠擔任反毒宣導人員，強化學生反毒意識。

教育局指出，除了個案掌握、校內宣導，整合網絡資源也不遺餘力，2023年度首度與慈濟無毒有我教育宣導團合作，以「名畫遇見毒品反毒特展」入校反毒宣導，經由世界名畫蒙娜麗莎、戴珍珠耳環少女等世界名畫人物，融入跨界藝術的創意，由該團志工協助以解說的方式向校內師生傳遞反毒與防毒的訊息，並積極鼓勵學校參與教育部「防制學生藥物濫用」工作績優選拔，從2022年度起提高獎勵額度，激勵學校人員推動防制藥物濫用工作士氣及型塑學習典範，期望能夠讓校園反毒風氣更加落實並廣泛。

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