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中壢新明市場大樓鑑定海砂屋　重建需30億民代籲市府加快腳步

▲中壢新明市場大樓鑑定海砂屋，民代籲市府加快腳步重建

▲新明市場大樓鑑定海砂屋，市議員謝美英籲加快重建。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區新明公有市場，經鑑定是海砂屋，地方傳出打掉重建多年，卻遲未有進展？市議員謝美英、黃敬平於4日市議員定期大會進行經發局工作報告中，要求市府加強效率，針對未來市場中繼站，以及目前進駐在內的青年局、勞動局、托嬰中心何去何從？具體時程應該盡快出爐。

謝美英說，新明公有市場鑑定海砂屋，若拆除重建要30億元，中繼市場也要1.8億元，這麼大筆經費有沒有可能跟蘆竹行政園區一樣BOT？她要求市府審慎評估。另外，現有攤商輔導機制也應盡早確認，新明市場是市區重要生活圈，未來規畫方向不可不慎。

▲中壢新明市場大樓鑑定海砂屋，民代籲市府加快腳步重建

▲市議員黃敬平關切新明市場大樓重建。（圖／謝美英服務處提供）

市議員黃敬平也指出，中壢區新明市場大樓於1990年啟用至今已逾30年，是地下2層及地上7層多功能綜合大樓，於2015年曾經整修補強，總共花費了1億6千多萬整修、補強，整修後有婦幼發展局托嬰中心、勞動局、青年事務局新創等單位進駐，補強、整理花費約1億800萬；各單位進駐裝修約5000多萬。

近年來又發生有漏水、水泥塊掉落等，112年經濟發展局再次進行氯離子檢測發現耐震強度沒達到國土署(舊稱營建署)規定的標準。未來如果新明市場不拆除，改以補強符合耐震標準的話，初估還需3億經費，但最多只能再用約10年。

目前市場內現有攤商117攤，實際每天營運約80攤，樓上還有「公設民營托嬰中心及日照中心」以及各單位的服務據點。黃敬平說明目前托嬰中心為因應新明市場大樓改造，已經先行停招避免影響孩童及家長權益，針對各攤商的後續安置問題也已經有初步規劃，要求經濟發展局，不論新明市場大樓是未來要補強還是拆除，對於市場內攤商後續的安置問題積極溝通，並且盡早通知相關攤商，也請協助婦幼發展局尋覓合適場地再設置「公設民營托嬰中心及日照中心」，以維護周遭居民原有托嬰地點和日照服務。

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