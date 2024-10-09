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快訊／台南中西區新美街民宅傳火警　南消迅速到場滅火險釀災

▲台南市中西區新美街1處民宅，9日上午10時55分許傳出火警，現場冒出大量濃煙，義消人員迅速滅火，未釀成災。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市中西區新美街1處民宅，9日上午10時55分許傳出火警，現場冒出大量濃煙，義消人員迅速滅火，未釀成災。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區新美街1處民宅，9日上午10時55分許傳出火警，現場冒出大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動中正、公園、南門、和緯、東門等消防分隊及第七大隊前往搶救，惟義消人員據報火速馳抵以滅火器撲滅火勢，消防人員迅速接手進行殘火處理及排煙作業，初步調查疑因祭拜燒金紙不慎引燃附近雜物引火，幸好火警初期迅速滅火，未釀成災。

▲台南市中西區新美街1處民宅，9日上午10時55分許傳出火警，現場冒出大量濃煙，義消人員迅速滅火，未釀成災。（圖／民眾提供，下同）

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