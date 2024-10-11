饒慶鈴偕同立委災區會勘　盼結合中央地方助民眾恢復正常生活

▲台東縣長饒慶鈴、立委黃建賓親赴災區會勘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前山陀兒颱風期間連續豪雨沖刷，造成卑南及南迴地區太麻里、金峰鄉多處野溪暴漲，坡地發生大規模土石流，造成道路排水系統損壞、路基掏空，並引發道路坍塌，台東縣長饒慶鈴與立委黃建賓、議長吳秀華及中央工程會、農村發展及水土保持署等單位人員，11日前往災區會勘，希望結合中央、鄉公所共同努力全力搶修，並進行野溪整治等工作，早日還給民眾平安正常生活。

山陀兒颱風帶來驚人的雨量，台東縣南迴線各鄉鎮累積雨量均超過1500毫米，金峰鄉更達2000毫米，導致多處野溪暴漲、坡地土石流四溢，造成道路排水系統損壞、路基掏空，並引發多處道路坍塌。南迴線的鄉道東61、63、64、65道路因土石流阻塞、路基崩塌甚至橋樑流失而中斷，影響當地居民的日常生活，縣府與當地公所聯手，積極進行土石清理工作，盡快恢復道路正常運作。

饒慶鈴與黃建賓等一行會勘行程，11日上午11點30分首站知本千歲橋，由水土保持單位進行災情報告，卑南鄉長郭宗益、議員鄭崗山、楊招信及多位鄉民代表也到場關心，知本千歲橋因連續豪雨沖刷，河道阻塞造成溢流，對當地住家及交通造成嚴重影響，饒縣長指示相關單位儘速展開修復工程，確保居民通行安全。

在金峰鄉部分，東64線是通往嘉蘭村的主要道路，位於3K+100處的臨時便道在此次颱風中再次坍塌，導致嘉蘭村對外交通幾乎完全受阻，僅機車能通行。饒慶鈴與黃建賓聽取了建設處及土木技師的修復方案，並強調要加快搶修便道，盡快開放通行，確保嘉蘭村民的生活不受影響。

縣議員章正輝、翁麗吟、金峰鄉長蔣爭光、太麻里鄉長王重仁及多位地方人士也到場關心。章正輝與蔣爭光表示，替代道路雖可暫時紓困，但道路狹窄陡峭，大型車輛難以通行，建議立即填補坍塌處並加固，讓小型貨車以下的車輛能通行，方便物資運送和緊急救援。

另外，台東縣府建設處經彙整災後資訊將辦理災害復建工程以及替代道路的整理鋪設，光河川災修工程案就有6件，包括知本溪美和提防、利嘉溪東興提防、文里溪左岸提防、文里溪左岸二號護岸、文里溪三號護岸與太麻里溪緊急清疏。

饒慶鈴表示，將持續關注災後復建進度，請各單位密切合作，加速道路和橋梁的搶修，恢復正常交通。未來也請原民處向原民會呈報，將目前民眾通行的產業道路改善提升為部落聯絡道路計畫，避免嘉蘭村成為孤島。黃建賓也表示，將協助爭取中央資源，支持地方的復建工作。

饒慶鈴提到，因連日豪大雨造成溪水暴漲及野溪溢堤造成災害，會攜手太麻里及金峰鄉公所共同來進行農路修復、民宅修繕，並與中央單位辦理野溪整治等工作，讓鄉親早日恢復家園。另外，受到連日豪雨影響，縱谷地區出現水稻倒伏、釋迦、木瓜及野菜類等蔬果損害，會報請中央進行農損補助。