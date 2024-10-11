富岡港交通船客運服務中心動工　 饒慶鈴：提升旅運品質

▲「台東富岡港交通船客運服務中心」動工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提升東部海運服務品質，提供旅客更優質的候船體驗，於11日舉行「富岡港交通船客運服務中心」開工典禮，縣長饒慶鈴說明，希望打造以人為本的候船環境，未來遊客能有更便捷的登船動線及提升旅運品質，同時漁船也可享有獨立作業泊區，不受客貨船干擾，實現觀光與漁業雙贏的願景。

台東縣府自105年起持續推動富岡港配置規劃、設計及工程相關計畫，並與交通部共同出資建設，繼112年完成3.2億元水域碼頭建設，改善了舊有的候船室、花費三億元進行民間客輪汰換計畫，深受各界好評後，今年更進一步，終於迎來交通船客運服務中心建築工程動工。饒慶鈴表示，「富岡港交通船客運服務中心」以提供旅客舒適便捷的候船環境及服務品質為首要考量，打造以旅客為中心的候船環境，改善富岡港登船碼頭與候船室距離過遠問題，工程經費約為2.9億元，預計115年6月完工。

饒慶鈴強調，建成後的客運中心不僅將成為旅客候船的舒適空間，還能透過大片玻璃窗欣賞臺東蔚藍海景，為遊客帶來優質的海上旅遊體驗，翻轉過去候船設施老舊、動線雜亂的印象，打造有序的候船環境。

台東縣府農業處指出，新的客運服務中心一樓為候船、售票及服務空間，並採用挑空設計，戶外風雨走廊皆可候船，旅遊旺季尖峰時段預計可提供超過900人次疏運量；二樓則為機電空調設備空間。建築外觀融入海洋元素，例如海洋波浪弧線的迎賓拱廊、具有海洋白色系風情的遮陽廊道，此外建築量體中也採用灰色及白色量體接合，象徵海洋及山脈的地景縫合理念。

農業處補充說明，除了富岡客運服務中心，縣府同樣重視的蘭嶼開元港、綠島港候船室，目前也相繼進行規劃設計及經費提案中，預計明年完成設計工作後，蘭嶼案可望接續工程招標，以改善地方的航運需求及提升離島的觀光品質，期待為大家帶來更好的旅運體驗。