廢棄車輛依法報廢回收　愛護市容別當路霸

▲報廢車輛請依法報廢回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

廢機動車輛回收處理政策已實行多年，但仍可發現部分老舊、破損的廢棄車輛停放占用公路、街道兩側、巷弄、路邊停車格或其他供公眾通行地方，影響市容景觀，也會影響交通與停車，為有效防杜，台東縣政府訂定處理占用道路廢棄車輛執行要點，台東縣環保局受理民眾陳情占用道路廢棄車輛案件並主動進行查處，今年截至9月底，稽查屬占用道路廢棄車輛及張貼「限期車主清除、逾期拖吊通知書」案件計153件，總計拖吊移置53輛機車、48輛汽車及13輛腳踏車，呼籲民眾如有廢棄車輛，務必依法報廢回收，共同維護台東整潔的道路與市容。

台東縣政府表示，稽查、拖吊移置占用道路廢棄車輛，是為達到維護市容環境品質、增加道路交通安全性與停車空間及落實廢棄車輛回收處理的目的，除依賴公部門的公權力及工作量能外，更需要民眾一起參與，如果有廢棄車輛，切勿胡亂停放或棄置於屬道路範圍的地方，而應依相關法規辦理報廢並交由合格的回收業者進行回收，維護共同邁向聯合國永續發展目標(SDG)第11項「永續城鄉」及第12項「責任消費與生產」的目標。

台東縣環保局指出，依據「台東縣處理占用道路廢棄車輛執行要點規定」，汽機車及自行車如屬所有人或其代理人書面放棄或其車體髒污、銹蝕、破損及外觀上明顯失去原效用的車輛(含事故車、解體車)，即屬廢棄車輛，如占用或棄置在公路、街道、巷弄、路邊停車格、人行道等道路範圍，經稽查人員現場稽查判定為廢棄車輛後，會在車體明顯處張貼通知書，限期車主7日內清除，逾期未清除，拖吊移置貯存場，並公告招領1個月，如無人認領者，即依廢棄物清除。

環保局呼籲，如有破損、不勘使用的車輛，請至監理站報廢車籍後，並可上環境部資源循環署「資源回收網-廢車回收一站通」或撥打專線「0800-085-717」查詢合格回收商進行回收，不要隨意佔用或棄置於道路範圍，維護台東優質的市容。