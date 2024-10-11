感念先人出公工修水圳　夜訪關山守護關山圳地方成功造節

▲「夜訪關山」系列活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導



台東關山早期家戶以「出公工」方式建構修築灌溉水源「關山圳」，後人飲水思源「復刻」當時提火把、燈籠宛若火龍般的場景辦活動。每年雙十節推出「夜訪關山~遊龍守護關山圳」今年結合關山慢遊和「秋收食節」除了讓遊客深度認識小鎮的秀麗風光，手作體驗、美食攤位和藝文表演更讓現場氣氛相當熱鬧。

疫情嚴峻之際曾經停辦一年的「夜訪關山」系列活動每年總讓民眾相當期待，今年更是推出2.0版在白天以遊覽車載送、晚間則是悠遊漫步在小鎮田間、水圳、農路感受農業文化。雙十節的護圳成為活動最高潮，鎮長、農會總幹事和報名參與民眾在彩色舞龍帶領下歡喜踩街，沿途欣賞夜景蛙鳴最後領取「公工米」作為紀念。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，感謝早期每戶家庭以「出公工」的方式構築關山灌溉農田的水源「關山圳」，而純淨無污染所孕育出的「關山米」深受好評並在今年參加「臺灣稻米達人」獲得銀牌的肯定。鎮長彭成豐歡迎來自各地的好朋友造訪小鎮，彭成豐推崇小鎮不僅擁有天然的環境資源滋養農業的發展，大家的努力更是往移居美地的目標逐步邁進、讓「幸福關山」能夠美夢成真。



活動執行的關山鎮親水休閒農業區發展協會理事長李淑靜表示，連年舉辦「夜訪關山」似乎給各地的民眾有回「關山娘家」的最佳理由，藉由活動瞭解關山持續在改變和感受小鎮的熱情待客。今年的遊龍護圳再加上秋收食節提供參與活動的民眾感覺好吃、好玩而且收穫滿滿，一對來自新竹的邱姓姐妹現場之餘已經開心互約明年一定還要再來守護關山圳。