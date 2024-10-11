搜資虛擬貨幣665萬無去出金　南警埋伏逮取款車手

▲台南一名女子在社群軟體FB上誤信詐騙集團，以高獲利話術投資虛擬貨幣665餘萬元，後來欲出金遭詐騙集團以需「交付保證金」藉故拖延，警方於10日下午查獲取款車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局新興派出所獲報，一名女子在社群軟體FB上誤信詐騙集團以高獲利話術投資虛擬貨幣665餘萬元，後來欲出金時不斷遭詐騙集團以需「交付保證金」藉故拖延，驚覺有異後報案，並配合警方佈署，於10日下午當場查獲取款車手到案。

警方表示，該民眾遭詐騙集團以假投資虛擬貨幣為晃子，已陸續交付新台幣665萬餘元，日前要出金時遭詐騙集團要求再繳交2,00萬元保證金￼，該民眾驚覺受騙而報警，警方獲報後立即組成專案小組偵辦，詐騙集團約定被害人於10日下午4時許，在南區新和東路的便利超商前交付200萬元現金，且要求被害人要上車交易，警方事先在周邊嚴密部署，當場查獲曾姓車手等3人到案，犯嫌對於在國慶日取款被逮，也直呼倒楣。





曾姓車手等3人利用國慶假日打工兼差拚經濟，稱自己為「幣商」，且自行攜帶點驗鈔機，警方在曾姓車手車內搜出多筆假冒之買賣契約書，可見曾姓車手已非第一次犯案，被捕後才顯現擔心害怕之態。全案詢問後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警六分局表示，近期投資詐騙案件頻傳，尤其以投資虛擬貨幣最為猖獗，呼籲民眾不要被詐騙集團「高獲利丶高報酬」的話術矇騙，任何要將金錢付出的要求都要小心求證，並可撥打「165」反詐騙電話或「110」諮詢求助，警方將持續加強防詐宣導，並積極打擊詐欺犯罪，維護市民財產安全。