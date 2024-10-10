馬英九拒出席國慶　府方官員：遺憾前國家元首言論跟國台辦一樣

▲國民黨中央舉辦國慶升旗典禮，前總統馬英九出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

原本規劃出席今年國慶典禮的前總統馬英九，今（10日）一早突然宣布，因不滿總統賴清德的主張，認為是「新兩國論」，臨時決定不出席大會。對此，府方官員在一場內部簡報會上表示，尊重馬先生個人意志，但很遺憾，做為前國家元首，其言論跟國台辦一樣。

馬英九一大早出席國民黨升旗典禮時表示，原本他應該出席國慶大典，但是他決定不去參加了。因為賴清德主張「新兩國論」追求台獨路線，嚴重違法中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。

馬英九強調，根據中華民國現行憲法，台灣跟大陸彼此之間並不是兩個國家，而是兩個地區，可以相互和平共處，他在總統任內、2015年跟大陸領導人習近平在新加坡會面，兩岸也簽署了23個協議，但是賴清德現在卻違反憲法，提出「新兩國論」，引發台海緊張，全球嚴重關切，他已經成為一個不折不扣的麻煩製造者（trouble maker）。

對此，一位不具名的府方官員，在一場內部簡報會上表示，馬英九不來國慶典禮很遺憾，很可惜沒有聽到賴清德善意的表達（指國慶演說）；該位官員隨後也補充說，尊重馬英九個人意志，但遺憾的是，作為國家前元首的言論跟國台辦一樣。他也駁斥，麻煩製造者從來都不是台灣跟賴清德，馬英九的看法跟台灣多數民意也不太一致。

▲中華民國雙十國慶典禮，總統賴清德伉儷、慶籌會主委韓國瑜、副總統蕭美琴一同觀禮。（圖／記者林敬旻攝）