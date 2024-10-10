婦誤信詐騙加碼25萬！警宣導反詐發現貓膩　追500米逮車手

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名婦人誤信詐騙集團話術，匯款5萬元加入投資群組，帳面顯示賺錢讓婦人信心大增，準備再投入25萬；昨天（9日）與車手約面交款項時，正在進行防詐宣導的派出所副所長發現有異，立即放下宣導工作，與所長狂追500公尺逮捕車手，順利替婦人保下血汗錢。

▲正在做反詐宣導的所長與副所長，發現取款車手立即奪門而出，並追500公尺後壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天上午新北市三峽分局警方，在轄內替民眾反詐騙宣導，當時正準備取款的車手，剛好從宣導會場門口經過，副所長胡文忠瞧了一眼，發現該名男子身穿黑外套、平頭及後背一只大背包，完全符合取款車手穿著，馬上告知當時正在宣導的所長梁新泓，2人立刻放下宣導工作，奪門而出上前盤查。

▲正在做反詐宣導的所長與副所長，發現取款車手張男從門口經過。（圖／記者陸運陞翻攝）

有詐欺及洗錢法前科的20歲張男，接獲指令準備來收取25萬元，不知情遭詐的林婦，還與丈夫開心的在住家樓下等待張男來取款，雙方碰面後，由丈夫上樓拿錢，自己則陪同張男在樓下等待，張不知所長已追上，一看到穿著制服的所長跑來，顧不得還沒拿到錢，拿起背包拔腿就跑。

所長沿途追著張男500公尺，張體力不支在小巷內停下，所長立即上前逮捕張男並壓制在地，搜出做案用手機、偽造工作證及贓款9900元等證物。張男坦承，原本從事洗車工但入不敷出，今年4月份開始擔任取款車手，並在每筆抽取3%的利潤，之前就曾被抓過，所以看到穿制服的警察，才會馬上就跑。

差點再被騙25萬的林婦表示，8月初手機加入投資群組，並依指示下載投資APP，依照指示操作下，短短的時間5萬元就獲得「帳面」上不少利潤，林婦以為可依此幫忙分擔丈夫的經濟壓力，就與丈夫商量拿出25萬辛苦錢，打算加碼投資，創造更多的被動收入，但看到對方看到警察拔腿就跑，才驚醒是夢一場。

▲取款的張男，看見穿制服的所長，立即拔腿就跑。留下錯愕的林婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方逮捕張男後，張男坦承收款並抽取其中利潤，詢後依刑法加重詐欺及洗錢法等罪移送偵辦，並建請法院羈押。所長梁新泓表示，這場反詐騙宣導是安排在鶯歌某基督教會，地處巷弄內，而且一樓大門都是透明玻璃，可以清楚看見屋外狀況，儘管聽講的民眾不多，但或許是冥冥中自有註定，才讓警方瞥見車手經過。