賴清德講稿「沿用小英國安團隊＋幕僚群」共商　串連4場重大演說

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日發表任內首場國慶演說，府方官員在一場內部簡報會上表示，講稿是國安團隊跟幕僚群開過很多次會議，產生架構想法，其中國安團隊是延續前總統蔡英文團隊，所以路線非常一致。該官員指出，本次講稿以「民主」、「團結」、「和平」三大關鍵字貫穿，延續520就職、616陸軍官校百年校慶、823戰役66週年，以及國慶晚會談話4場重大演講的基調，集大成拋出「四個不變」。

在本次國慶講稿的架構撰寫上，首先，在兩岸論述部分，府方官員表示，賴清德談話內容從中華民國台灣歷史出發，以「民主」、「團結」、「和平」三大關鍵字貫穿與涵融中華民國113年、台澎金馬落地生根75年脈絡，並用溫暖且深刻的安慰與同理，求同存異地回應了擁有不盡然相同認同，但都生活在這塊土地上的台灣人。

府方官員指出，賴清德國慶談話，是延續其520就職演說、616陸軍官校百年校慶致詞、823戰役勝利六十六週年談話，以及日前國慶晚會談話四場重大演說的基礎，集大成拋出「四個不變」，也就是捍衛國家主權的決心不變，維持台海和平穩定現狀的努力不變，希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變，以及世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變，最後以「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌；台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持」總結。

府方官員表示，賴清德提出的「四個不變」，跟蔡英文的「四個堅持」、台灣前途決議文的核心價值是一樣的，只是換個方式說，精神並不脫離。

在兩岸方面，黨政官員分析脈絡有三個階段：第一，賴清德從「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」談起，開宗明義指出，中華民國的誕生，是為追求民主，無論是「建立一個民有、民治、民享的民主共和國」或是「打造一個自由、平等、博愛的國度」，都有一群充滿理想抱負的人，守住中華民國、守住台澎金馬。

黨政官員指出，賴清德用民主推翻帝制、自由對抗威權的說法，藉由體制與理念上根本的不同，開場即以「民主台灣」之姿，再次彰顯「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實，確立「台灣主體性」。

第二個階段，黨政官員指出，無論是中華民國113年，或是台澎金馬落地生根75年，都曾經是在國際社會被驅逐的對象，「但是台灣人民從未自我放逐」。賴清德以「長期以來世界各國支持中國」為起手式，一邊喊話「期待中國一起為世界帶來貢獻」，同時也對照台灣雖曾被國際社會驅逐，卻始終積極承擔國際責任的態度，論述「和平台灣」如何在國際情勢混亂的時代下，持續沈穩、自信與茁壯，成為區域穩定與繁榮的力量，對內、對外都同步長出「台灣認同感」。

第三個部分，黨政官員指出，中華民國始終屹立不搖，也已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，而在這艘船上「深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌」。

黨政官員表示，賴清德的說法，直接點明無論是中華民國113年、台澎金馬落地生根75年的史觀，都是成就今日台灣的一部分，以極其溫暖與深刻的同理，回應與接住擁有不同認同、但都生活在這塊土地上的台灣人，巧妙化解中華民國、台灣、中華民國台灣派曾有的矛盾，求同存異地展現「團結台灣」核心精神。