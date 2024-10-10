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民眾黨：賴清德發言空洞　上任5個月才意識「政黨利益不能凌駕人民」

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德10日發表國慶演講，表示無論來自哪一個政黨、主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民利益。對此，民眾黨聲明，「政黨利益不能凌駕人民」是民眾黨主席柯文哲主張，遺憾賴清德就職5個月才意識到，更突顯其言行不一，「賴清德期待的台灣，需要賴清德從自身做起，才能看到團結台灣的契機」。

針對賴清德國慶文告，民眾黨透過聲明表示，「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。」一直以來，都是柯文哲及民眾黨所堅持的主張與價值，遺憾的是，賴清德在就職5個月後才終於意識到「政黨利益不能凌駕人民」，這段話更突顯了賴的言行不一。

民眾黨提及，過去5個月來，賴政府反其道而行，煽動民粹、反對改革；透過司法、媒體等公器對付在野黨，掩蓋民進黨執政不利的真相；重要人事淪為酬庸及平衡派系政治工具，人民看到的是一個拒絕對話、拒絕理性，配合側翼打擊政黨，在人民間製造對立，逐步走向獨裁一言堂的執政黨。

民眾黨指出，賴清德口口聲聲提到團結，期許民主國家的政黨「對內競爭、對外團結」，但如今在台灣，在野黨所面臨的是「對內惡鬥、對外分化」，為削弱在野黨監督力道，執政者用各種「出口轉內銷」抹黑、抹紅改革的聲音，讓台灣在政治鬥爭裡虛耗。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨說，電價、通膨、能源轉型停滯不前，世代照顧到居住正義、產業發展到氣候變遷，民進黨執政8年多來，不只進度落後，甚至許多承諾都跳票，但「我們始終看不到執政團隊的誠意，對照賴清德今日的空洞發言，完全是『口惠而實不至』。」

民眾黨認為，中華民國是你我共同珍惜、安身立命的國家，執政者要為台灣的長治久安打好基礎，「不應因政黨利益犧牲國家利益」，今日國慶文告中不見賴清德在國慶晚會中自認幽默的演說，面對國家主權本就該嚴肅以對。

民眾黨稱，台灣歷經民主化過程，成就當前的自由民主體制和生活方式，「我們既不願意接受強權的壓制，也不希望刻意挑動爭端，我們更反對中共透過各種形式，逼迫台灣藝術工作者表態，作為執政者，應守護台灣孕育創作的空間，成為文化工作者綻放光芒的後盾，為創作者挺身而出，拒絕各種形式打壓威逼，而非獵巫式的在內部製造敵人」。

最後，民眾黨強調，解鈴還須繫鈴人，賴清德期待的台灣，需要賴從自身做起，才能看到團結台灣的契機。

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