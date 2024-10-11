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花蓮創新創業嘉年華1.5萬人次觀展　媒合組數破百

▲▼「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9月27、28日於花蓮文化創意產業園區舉辦「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展，包括中小企業主、大專院校學生及各領域關心新創發展的民眾皆到場熱情參與，藉由170多家的新創團隊勾勒出多元創業主題與解決方案。

徐榛蔚指出，去年花蓮創新創業嘉年華獲得很大的迴響，無論是企業媒合、同業交流或爭取數位轉型等都激盪出火花，今年更擴大超過170家業者參加，希望讓每一位參展廠商與講者都能找到共同頻率，激發創新能量，為花蓮帶來更多元的觀點與對話。

展會策劃「全球創業趨勢論壇」與「永續成長的明日商業論壇」，由InOutbound東北營運長暨首席行銷官工藤雅教打頭陣，帶著東日本大地震後地方經濟復甦的成功經驗，認為花蓮應要有科學根據找出差異性靠觀光復興，同時也強調在科學之外，人文更是重要的根本；而最高曾創下單日5萬人次參與的泰國貨櫃市集Artbox，其共同創辦人Panarat Muennai也分享成功秘訣，不僅要符合社群媒體時代的打卡熱潮，更要找出具創意、原創點子的攤商並透過遊戲互動強化與消費者鏈結。

▲▼「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣地方創生基金會董事長陳美伶連續兩年來到花蓮創新創業嘉年華，她分享花蓮不只有山還有海，不要急著問太魯閣何時能再開放，而是要探索更多來自太平洋的珍貴自然資產，更鼓勵在網路佈建下成為數位遊牧民族的重鎮。來自日本、擁有能源專業背景的Sonraku代表董事井筒耕平則說到，唯有看見在地需求、運用在地資源，才是地方創生的關鍵所在。論壇中同樣也邀請鴻梅文創創辦人陳添順、扶田資本共同創辦人林剛羽、全聯實業前副董事長謝健南及長年旅居日本的《地方設計》、《地方編輯》作者蔡奕屏等講者齊聚，以跨界對話形式為花蓮在地的創新創業提供多元觀點。

Tastme惜食X嘗鮮創辦人葉柏軍表示，很感動能夠有機會在創業3年後，回到故鄉花蓮，分享一路上創業的心得，並透過展會帶給新創團隊嶄新的感受與觸動。來自外地的講師則不約而同指出，展會的建立讓大家更認識花蓮在地創新創業的生態，也很榮幸獲邀分享自身的經驗跟觀點，看見花蓮在地新創團隊與海內外團隊齊聚於此，真的是推動新創團隊轉型重要的火苗。花蓮參展新創團隊認為，展會與論壇對於開闊在地團隊視野有很大的幫助，也很開心能在花蓮的舞台與來自海內外講師一起交流，非常過癮。

▲▼「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

創業家開講舞台規劃「手創餐飲＆風格旅創」、「數位創新＆美好生活」及「永續ESG」等三個不同主題，分別邀請理想Park水岸生活、蜂行資本、中華開發創新加速器與魂生製器等產業界翹楚代表，與近30組團隊互動，從商業模型到產品定位都有精準建議，為團隊營運梳理更明確的方向。

首度登場的產業媒合會，除邀請產業先進以短講方式分享趨勢觀點，更在短短兩天進行5場次、共計破百組的媒合組數，為新創團隊挖掘更多潛在合作的機會與人脈資源嫁接。

▲▼「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

永續ESG論壇經驗分享交流。

為將微型創業讓更多人看見，並獲取資源，展會首度結合由縣府青年發展中心輔導之各項計畫團隊，包含青年夢想家、鏈結地方產業專題計畫、新創基地進駐團隊及花蓮地方型SBIR計畫團隊，透過青創主題館以「創業方舟夢想啟航」為題，展示花蓮青創團隊的創新成果。國立花蓮女子高級中學三人團隊「TEENAGERMONSTER」，以透過永興村實境解謎遊戲製作，讓更多人了解在地文化魅力，獲得青年夢想家提案競賽執行優異獎；4人團隊「茶園小管家」，成員來自不同國家、擁有不同專業背景，突破語言隔閡、實現軟體開發，將技術落地在茶園生產，展現花蓮青年創業實力，獲選青年鏈結地方產業專題競賽執行優異團隊。

戶外風格市集從在地食材衍伸包羅萬象的鹹甜食餐飲文化，到質感選物手工技藝的傳承與植栽小嶼主題，呈現花蓮在地文創產業的多元可能性。草地音樂邀請在地優質表演團隊，吸引親子一同參與別開生面的新創交流盛事。

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